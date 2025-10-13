Toyota sẽ giới thiệu Hilux 2026 hoàn toàn mới tại Triển lãm ô tô quốc tế Thái Lan (Thailand International Motor Expo) diễn ra vào cuối tháng 11/2025. Khi thời điểm ra mắt cận kề, các thông tin nội thất và thiết kế đang lần lượt xuất hiện, hé lộ hướng tiếp cận mới của hãng xe Nhật Bản này với dòng bán tải chiến lược.

Nguồn tin từ tài khoản @cars_secrets trên Instagram đã đăng tải hình ảnh được cho là bảng điều khiển của Hilux thế hệ thứ 9 với những thay đổi rõ rệt so với thế hệ hiện tại. Dù chưa được xác thực chính thức, nhưng thiết kế này trùng khớp với bản đăng ký bằng sáng chế từng bị rò rỉ trước đó, làm tăng độ tin cậy của thông tin.

Nguyên mẫu nội thất của Toyota Hilux 2026 trong giai đoạn thử nghiệm bị rò rỉ. Ảnh: @cars_secrets

Khác với phong cách mạnh mẽ, vuông vức trước đây, nội thất Hilux 2026 dường như được Toyota làm mềm lại, hướng tới sự hiện đại và tiện nghi theo phong cách SUV nhiều hơn. Điều này thể hiện qua các đường nét bề mặt phẳng mượt, dải trang trí chạy ngang bảng điều khiển và thiết kế cửa gió điều hòa tinh gọn – khá giống với mẫu Toyota RAV4 2026.

Trung tâm bảng táp-lô là một màn hình giải trí dạng nổi, kích thước khoảng 10 inch. Toyota lựa chọn phong cách phối màu mang hơi hướng hoài cổ, với tông nâu đỏ kết hợp da đen tạo độ tương phản mạnh.

Điều này trái ngược với xu hướng thiết kế hầm hố, cơ bắp của mẫu xe bán tải của hãng đang bán tại Mỹ như Toyota Tacoma – vốn sử dụng nhiều mảng khối vuông vức, mô-đun dạng đứng đầy mạnh mẽ. Ngay cả “đàn anh” Toyota Land Cruiser Prado hiện nay vẫn giữ phong cách truyền thống với các chi tiết hoài cổ như cửa gió hình tròn hay mặt táp-lô dựng đứng.

Hình ảnh nội thất của Toyota Hilux 2026 được hãng xe Nhật Bản đăng ký bằng sáng chế từng bị rò rỉ trước đó. Ảnh: Toyota

Dù vậy, cụm đồng hồ phía sau vô-lăng và một số chi tiết hoàn thiện chưa xuất hiện trong ảnh rò rỉ. Nhiều khả năng đây mới chỉ là phiên bản nguyên mẫu trong giai đoạn thử nghiệm, có thể đến từ nội bộ Toyota hoặc nhà cung cấp linh kiện.

Một điểm khác biệt nữa là Toyota không đi theo xu hướng “màn hình khổng lồ” như các đối thủ Ford Ranger hay KIA Tasman. Màn hình trung tâm của Toyota Hilux thế hệ mới có viền đen dày, nhiều khả năng vẫn giữ kích thước 8 inch hoặc 9 inch ở các phiên bản tiêu chuẩn.

Các bản phác họa rò rỉ trước đó cũng cho thấy Hilux 2026 có thể dùng cụm đồng hồ dạng vòm và khu vực điều khiển trung tâm thiết kế góc cạnh, đồng thời có tùy chọn màn hình giải trí lớn hơn ở bản cao cấp.

Toyota Hilux thế hệ mới bị bắt gặp khi đang chạy thử tại Thái Lan. Ảnh: Drive

Theo nhiều nguồn tin, Hilux 2026 dự kiến vẫn sử dụng khung gầm và kích thước khoang cabin của thế hệ hiện tại, nhưng thay đổi mạnh về ngoại hình, nội thất và công nghệ.

Điều đó cho thấy Toyota dường như tiếp tục duy trì chiến lược tái thiết kế để tối ưu chi phí phát triển sản phẩm. Đây là hướng đi tương tự như Toyota đã áp dụng trên Camry mới, và có thể sẽ tiếp tục với Corolla thế hệ tiếp theo.

Theo Drive

