Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố sáng nay (11/10), tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng 9/2025 đạt 30.688 xe, bao gồm 20.559 xe du lịch; 9.535 xe thương mại và 594 xe chuyên dụng. So với tháng 8, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua tăng tới 18%.

Trong đó, doanh số xe du lịch tăng 19%; xe thương mại tăng 14%, xe chuyên dụng tăng 97% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với tháng 9/2024, lượng xe bán ra của thị trường vẫn giảm 16%.

So với tháng 8, lượng bán ra của các thành viên VAMA trong tháng vừa qua tăng tới 18%. Nguồn số liệu: VAMA

Tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong năm 2025 tính đến hết tháng 9 vừa qua đạt 251.421 chiếc, tăng mạnh 11,5% so với cùng kỳ năm 2024 (với 225.583 chiếc). Trong đó, ô tô du lịch tăng 4%; xe thương mại tăng 32% và xe chuyên dụng tăng 70% so với cùng kỳ năm 2024.

Về cơ cấu nguồn gốc xe, lượng bán ra thị trường của ô tô lắp ráp trong nước tháng 9 đạt 14.427 chiếc, tăng 14% và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.261 chiếc, tăng 22% so với tháng trước. Như vậy, đây là tháng thứ 7 liên tiếp các thành viên VAMA có lượng xe nhập khẩu bán ra nhiều hơn so với xe sản xuất trong nước.

Lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra vẫn vượt trội so với xe sản xuất trong nước. Nguồn số liệu: VAMA

Cộng dồn trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh số bán hàng của ô tô lắp ráp trong nước đạt 119.918 chiếc, tăng 5,5% so với cùng kỳ 2024. Trong khi xe nhập khẩu nhỉnh hơn khi đạt tới 131.503 chiếc, tăng tới 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhìn vào những con số trên có thể thấy khách hàng Việt vẫn đang có xu hướng mua xe nhập khẩu nhiều hơn so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước. Tuy nhiên, số liệu trên của VAMA chưa phải là số liệu bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam. Ngoài các thành viên VAMA, VinFast và Hyundai là hai hãng xe có lượng bán ra khá lớn nhưng được công bố riêng.