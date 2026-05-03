'Gã khổng lồ giữa biển khơi'

Trung Quốc vừa đưa vào vận hành tua-bin gió công suất 20 MW tại vùng biển ngoài khơi phía Nam tỉnh Phúc Kiến, cách bờ hơn 30km. Đây được xem là tua-bin đơn lẻ lớn nhất thế giới hiện nay.

Điểm gây ấn tượng mạnh nằm ở kích thước khổng lồ của thiết bị. Mỗi cánh quạt dài tới 147m, tạo thành đường kính rotor lên đến khoảng 300m, tương đương diện tích quét của gần 10 sân bóng đá.

Từ mặt nước biển đến đỉnh cánh quạt, chiều cao của tua-bin đạt khoảng 321m, gần bằng chiều cao của tháp Eiffel (324m) nếu tính cả ăng-ten.

Tua-bin gió ngoài khơi công suất 20 MW tại Phúc Kiến (Trung Quốc) với chiều cao gần bằng tháp Eiffel. Ảnh: CTG

Không chỉ lớn về kích thước, tua-bin này còn sở hữu công suất lên tới 20 MW, mức cao nhất từng được triển khai trên thực tế. Với sản lượng điện ước tính khoảng 80 triệu kWh mỗi năm, chỉ riêng một tua-bin đã đủ cung cấp điện cho khoảng 44.000 hộ gia đình.

Việc xây dựng một “cỗ máy gió” siêu lớn trên biển không hề đơn giản. Khác với lắp đặt trên đất liền, mọi công đoạn ngoài khơi, từ đóng móng, vận chuyển thiết bị đến lắp đặt cánh quạt nặng hàng trăm tấn, đều đòi hỏi công nghệ và thiết bị đặc biệt.

Để thực hiện dự án này, các kỹ sư đã sử dụng thế hệ cần cẩu nổi mới có thể nâng vật nặng tới 2.000 tấn lên độ cao hơn 200m. Đây là yếu tố then chốt giúp lắp đặt các bộ phận siêu lớn của tua-bin trong điều kiện gió mạnh và sóng lớn.

Ngoài ra, tua-bin còn được tích hợp hàng loạt công nghệ hiện đại như hệ thống cảm biến thông minh, radar lidar đo gió và cơ chế cảnh báo tự động, cho phép thiết bị tự điều chỉnh để tối ưu hiệu suất và giảm rủi ro trong môi trường khắc nghiệt.

Cánh quạt dài tới 147m của tua-bin gió khổng lồ. Ảnh: Baidu

Đáng chú ý, tua-bin 20 MW này được phát triển với tỷ lệ nội địa hóa cao, từ thiết kế đến sản xuất linh kiện. Điều này cho thấy Trung Quốc không chỉ muốn dẫn đầu về quy mô, mà còn kiểm soát toàn bộ chuỗi cung ứng trong ngành năng lượng tái tạo.

Không chỉ là năng lượng mà còn là chiến lược

Bên cạnh đó, việc mở rộng điện gió ngoài khơi còn mang ý nghĩa chiến lược: giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, tăng an ninh năng lượng và góp phần đạt mục tiêu giảm phát thải carbon.

Theo ước tính, mỗi tua-bin 20 MW có thể giúp tiết kiệm hàng chục nghìn tấn than mỗi năm và giảm lượng khí CO2 phát thải tương ứng.

Sự xuất hiện của tua-bin 20 MW cũng phản ánh xu hướng rõ rệt của ngành năng lượng tái tạo: càng lớn càng hiệu quả.

Các chuyên gia cho biết, tua-bin có công suất càng lớn thì số lượng cần lắp đặt càng ít, từ đó giảm đáng kể chi phí nền móng, vận chuyển và bảo trì.

Quá trình lắp đặt tua-bin ngoài khơi với cần cẩu nổi siêu trọng, cho thấy những thách thức kỹ thuật và chi phí khổng lồ phía sau mỗi dự án điện gió biển. Ảnh: Baidu

Nói cách khác, một tua-bin 20 MW có thể thay thế nhiều tua-bin nhỏ hơn, giúp tối ưu chi phí trên mỗi đơn vị điện sản xuất.

Đây chính là lý do khiến các quốc gia và tập đoàn năng lượng đang đẩy mạnh nghiên cứu các thế hệ tua-bin 25 MW, thậm chí 30 MW trong tương lai gần.

Sự phát triển của tua-bin 20 MW cũng phản ánh một cuộc đua công nghệ âm thầm giữa các cường quốc năng lượng.

Trong khi Trung Quốc tập trung vào việc phát triển những tua-bin đơn lẻ ngày càng mạnh mẽ, châu Âu lại đi theo hướng khác: xây dựng các siêu trang trại điện gió ngoài khơi với quy mô hàng trăm tua-bin.

Tiêu biểu là dự án Dogger Bank tại Anh, nhà máy điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới khi hoàn thành, với tổng công suất lên tới 3,6 GW, đủ cung cấp điện cho hơn 6 triệu hộ gia đình mỗi năm.

Nếu ví von, châu Âu đang xây dựng “những cánh đồng gió khổng lồ” thì Trung Quốc lại tạo ra những “cỗ máy gió khổng lồ”. Hai hướng đi khác nhau, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung: tối đa hóa sản lượng điện sạch và giảm chi phí.

Theo Offshore Wind, CTG