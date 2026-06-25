Trong những ngày nắng nóng gay gắt, không khó để bắt gặp cảnh nhiều tài xế ô tô, xe máy thay vì dừng đúng vạch chờ đèn tín hiệu giao thông lại chủ động di chuyển đến các vị trí có bóng râm gần nút giao. Thậm chí, không ít trường hợp đột ngột giảm tốc hoặc dừng giữa đường, tụ tập thành hàng cách vạch dừng hàng chục mét để tránh nắng.

Nhiều người dừng chờ đèn không đúng vị trí quy định mà chọn chỗ râm mát gây ùn ứ cục bộ. Ảnh: Lê Anh Dũng

Thói quen tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Việc dừng đỗ tùy tiện làm xáo trộn dòng phương tiện, gây cản trở giao thông và có thể dẫn đến ùn tắc cục bộ tại các nút giao đông đúc.

Nguy hiểm hơn, những tình huống phanh gấp hoặc dừng xe bất ngờ còn làm tăng nguy cơ va chạm, đặc biệt đối với các phương tiện di chuyển phía sau không kịp xử lý.

Theo Điều 11 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đúng làn, phần đường và tuân thủ hệ thống báo hiệu, quy tắc giao thông đường bộ.

Cụ thể, tại khoản 6, Điều 11 của luật này cũng nêu rõ: vạch kẻ đường là dấu hiệu phân chia làn, hướng đi hoặc xác định vị trí dừng phương tiện.

Tại các giao lộ có bố trí đèn tín hiệu, các phương tiện khi gặp đèn đỏ phải dừng trước vạch kẻ số G.1.12 (vạch trắng ngang đường, có kích thước bề rộng 40cm). Vì vậy, người điều khiển phương tiện bắt buộc phải dừng chờ đèn đúng vị trí quy định.

Việc dừng xe quá vạch hoặc cách xa vạch kẻ hoặc chọn điểm có bóng râm không đúng vị trí cho phép có thể gây cản trở giao thông và bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đối với ô tô: Điểm d khoản 2 Điều 6 Nghị định 168 nêu rõ, phạt tiền từ 600-800 nghìn đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có lề đường rộng.

Trường hợp dừng đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông, người điều khiển ô tô có thể bị phạt từ 4-6 triệu đồng (điểm k khoản 5 điều 6 Nghị định 168); đồng thời tài xế bị trừ 2 điểm trên GPLX.

Đối với mô tô, xe gắn máy: Phạt tiền từ 400-600 nghìn đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy thực hiện một trong các hành vi vi phạm dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông; tụ tập từ 3 xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường, vỉa hè trái phép (điểm d khoản 2 Điều 7 Nghị định 168).

Việc dừng xe máy chờ đèn tín hiệu ở khu vực bóng mát cần gọn gàng, không được làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Ảnh: Hoàng Hiệp

Các chuyên gia lái xe an toàn khuyến cáo, người điều khiển ô tô không nên dừng chờ đèn đỏ ở những vị trí có bóng râm nhưng nằm ngoài khu vực quy định.

Với xe máy và xe đạp, trong trường hợp nắng nóng gay gắt, người tham gia giao thông có thể chủ động quan sát từ xa để lựa chọn vị trí dừng phù hợp, vừa tránh nắng vừa không vi phạm luật. Nếu thời gian chờ đèn đỏ còn dài và khoảng cách đến nút giao đủ xa, người điều khiển có thể bật tín hiệu chuyển hướng và đưa xe sát lề phải, dừng gọn dưới bóng mát.

Tuy nhiên, mọi thao tác giảm tốc, chuyển hướng hay dừng xe cần được thực hiện từ từ, bảo đảm không cản trở hoặc gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

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