Tôi đang sử dụng một chiếc ô tô cá nhân để đi làm hàng ngày, quãng đường di chuyển không quá nhiều nhưng chủ yếu là trong nội đô, thường xuyên tắc đường. Khi tìm hiểu về bảo dưỡng, tôi thấy mỗi hãng xe đều có khuyến cáo mốc thay dầu động cơ khá rõ, thường dao động khoảng 5.000-10.000 km tùy loại xe và dầu sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người quen của tôi lại cho rằng nên thay sớm hơn mốc này, thậm chí chỉ sau 3.000-4.000 km, với lý do “giữ máy” tốt hơn, động cơ bền hơn về lâu dài.

Có nên thay dầu động cơ ô tô sớm hơn khuyến cáo của hãng để "giữ máy" tốt hơn?

Điều này khiến tôi khá băn khoăn. Nếu thay dầu quá sớm thì chi phí bảo dưỡng sẽ tăng lên đáng kể, trong khi không rõ hiệu quả thực tế có tương xứng hay không. Ngược lại, nếu cứ tuân thủ đúng khuyến cáo của hãng thì liệu có phù hợp với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam, nhất là môi trường nhiều bụi bẩn, tắc đường, xe chạy chậm như hiện nay?

Tôi mong các anh/chị có kinh nghiệm sử dụng xe lâu năm hoặc am hiểu kỹ thuật có thể chia sẻ thêm: Việc thay dầu sớm hơn khuyến cáo có thực sự cần thiết không? Nếu có thì nên căn cứ vào những yếu tố nào như loại dầu, điều kiện vận hành hay thói quen lái xe? Rất mong nhận được tư vấn để có cách chăm sóc xe hợp lý, tránh lãng phí nhưng vẫn đảm bảo độ bền động cơ.

Bạn đọc Trần Quân (Hưng Yên)

