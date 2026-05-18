Một đại gia chi hơn 9 triệu USD (hơn 237 tỷ đồng) trong phiên đấu giá để giành cơ hội dùng bữa trưa cùng tỷ phú Warren Buffett, ngôi sao bóng rổ Stephen Curry và vợ Ayesha Curry.

Phiên đấu giá kéo dài 1 tuần, bắt đầu từ ngày 7/5 và chính thức khép lại vào ngày 14/5 với mức giá cuối cùng lên tới 9.000.100 USD (hơn 237 tỷ đồng). Danh tính người chiến thắng hiện chưa được tiết lộ. Phiên đấu giá diễn ra trên nền tảng eBay, tờ People đưa tin ngày 17/5.

Buổi ăn trưa đặc biệt sẽ diễn ra vào ngày 24/6 tại thành phố Omaha, bang Nebraska (Mỹ). Đây là nơi đặt trụ sở của tập đoàn Berkshire Hathaway do tỷ phú Warren Buffett điều hành. Người thắng đấu giá được phép mang theo tối đa 7 khách tham dự.

Toàn bộ số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ chia đều cho 2 tổ chức từ thiện: Glide - tổ chức hỗ trợ các dịch vụ thiết yếu cho những hoàn cảnh khó khăn tại San Francisco và Eat. Learn. Play - quỹ phi lợi nhuận do gia đình Curry sáng lập nhằm hỗ trợ trẻ em và các gia đình tại khu vực Oakland.

Đáng chú ý, Warren Buffett (hiện 95 tuổi) cam kết sẽ quyên góp thêm khoản tiền tương đương với giá trị trúng đấu giá cho cả 2 tổ chức.

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, ông rất vui mừng trước kết quả của phiên đấu giá và ghi nhận những đóng góp cho cộng đồng của Glide và Eat. Learn. Play.

“Tôi mong chờ được dùng bữa cùng Stephen, Ayesha và người thắng cuộc đấu giá tại Omaha. Tôi cũng cảm ơn tất cả những ai đã góp phần làm nên thành công của hoạt động ý nghĩa này", tỷ phú nói.

Warren Buffett là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Tài sản ước tính khoảng 142,8 tỷ USD, theo Forbes. Ngoài vai trò nhà đầu tư huyền thoại, Buffett còn nổi tiếng với các hoạt động thiện nguyện.

Năm 2010, ông và Bill Gates đã khởi xướng Sáng kiến ​​Cam kết Cho đi (Giving Pledge), kêu gọi các tỷ phú khác cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của họ cho các hoạt động từ thiện.