Ông N.T.S ở TPHCM cho biết, ông có 2 tài sản cho thuê trên cùng một địa bàn quản lý thuế, trong đó đã đăng ký kê khai mã số thuế một địa điểm của tài sản thứ nhất.

Vậy cá nhân có được sử dụng mã số thuế đã đăng ký để kê khai cho địa điểm còn lại hay không? Trường hợp chưa được phép, việc đăng ký trước mã số thuế cho địa điểm mới cần thực hiện như thế nào hay đến khi có phát sinh hợp đồng cho thuê mới được đăng ký? - ông S. hỏi cơ quan thuế.

Trả lời vấn đề này, Thuế cơ sở 1 TPHCM cho biết, theo Luật Quản lý thuế số 38/2019 đã quy định về đối tượng đăng ký thuế và cấp mã số thuế.

Theo hướng dẫn, người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định.

- Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định trên thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Người dân băn khoăn có nhiều nhà cho thuê, dùng một mã số thuế hay phải đăng ký thêm?

Thông tư số 86/2024 của Bộ Tài chính quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế gồm: Hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định nhưng không phải đăng ký hộ kinh doanh; cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu...

Cùng với đó, đối với hộ kinh doanh thực hiện đăng ký thuế đồng thời với đăng ký kinh doanh theo cơ chế một cửa liên thông, hồ sơ đăng ký thuế chính là hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của Chính phủ.

Địa điểm nộp và hồ sơ đăng ký thuế lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế, sau khi đăng ký thuế lần đầu, nếu phát sinh hoạt động kinh doanh hoặc mở thêm địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế sử dụng số định danh cá nhân để kê khai, nộp thuế tại cơ quan thuế nơi phát sinh hoạt động kinh doanh theo quy định.

Bên cạnh đó, công văn số 3858 của Cục Thuế về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý nghiệp vụ quản lý thuế có hướng dẫn về đăng ký địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh.

Cụ thể, khi hộ kinh doanh mở thêm địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính thì không phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, hộ kinh doanh phải thông báo với Thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh bằng cách kê khai đầy đủ thông tin tại tờ khai mẫu số 01/CNKD hoặc mẫu số 01/TTS của kỳ tính thuế đầu tiên, theo quy định tại Thông tư 40 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở thông tin của địa điểm kinh doanh kê khai theo tờ khai, hệ thống TMS cập nhật thông tin và tự động sinh mã nội bộ (mã 13 chữ số) để quản lý địa điểm kinh doanh và hỗ trợ hộ kinh doanh khai thuế cho địa điểm kinh doanh của các kỳ tính thuế tiếp theo.

Từ các quy định trên, Thuế cơ sở 1 TPHCM cho biết, sau khi đăng ký thuế lần đầu, nếu hộ kinh doanh cho thuê tài sản phát sinh thêm địa điểm cho thuê khác thì phải thông báo cho Thuế cơ sở nơi đặt địa điểm kinh doanh. Việc thông báo được thực hiện bằng cách sử dụng số định danh cá nhân để kê khai đầy đủ thông tin tại tờ khai mẫu số 01/TTS theo Thông tư 40 của Bộ Tài chính trong kỳ tính thuế đầu tiên.

Thuế cơ sở 1 TPHCM lưu ý ông S. căn cứ hướng dẫn trên và quy định của pháp luật liên quan để thực hiện.