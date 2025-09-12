Dự án Làng Việt (K-Vietnam Valley) được xây dựng tại huyện Bonghwa, tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc, nơi còn lưu giữ di tích và hậu duệ dòng họ Lý Hoa Sơn. Công trình có diện tích hơn 118.000m² với nhiều hạng mục tiêu biểu như chùa Một Cột, tượng vua Lý Thái Tổ, bảo tàng và trung tâm văn hóa Việt Nam.

K-Vietnam Valley không chỉ tôn vinh lịch sử dòng họ Lý mà còn mở ra không gian giáo dục, du lịch và giao lưu văn hóa đặc sắc, trở thành cầu nối giữa quá khứ và tương lai, góp phần củng cố nền tảng hợp tác bền vững Việt - Hàn.

Dự án được triển khai từ năm 2018. Cuối tháng 8 vừa qua, tượng đài Lý Thái Tổ vừa được khánh thành.

Tượng đài Lý Thái Tổ ở K-Vietnam Valley

Ông Shin Hyung Il - Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế huyện Bonghwa - nhấn mạnh dự án có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời gắn kết hợp tác giao lưu hữu nghị giữa tỉnh Gyeongsangbuk với tỉnh Bắc Ninh, huyện Bonghwa với thành phố Từ Sơn.

Quyền Tổng lãnh sự Hàn Quốc tại TPHCM - ông Kwon Tae Han khẳng định quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển vượt bậc từ khi thiết lập ngoại giao năm 1992, đặc biệt sau khi được nâng cấp thành Đối tác Chiến lược toàn diện năm 2022.

Nhắc lại mối gắn kết lịch sử bắt nguồn từ sự kiện Hoàng tử Lý Long Tường sang định cư tại Cao Ly gần 800 năm trước, ông Kwon Tae Han nhấn mạnh huyện Bonghwa giữ vị trí đặc biệt trong giao lưu văn hóa Việt - Hàn. Dự án Làng Việt sẽ góp phần lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị giữa 2 quốc gia.

Giao lưu toàn cầu Việt Nam - Hàn Quốc ở K-Vietnam Valley

GS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, công dân danh dự tỉnh Gyeongsangbuk, nhìn nhận dự án này không chỉ là một công trình văn hóa - lịch sử mà còn là biểu tượng của mối giao lưu gần 800 năm giữa hai dân tộc Việt Nam - Hàn Quốc. Công trình, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản. Mặt khác, đây cũng là cơ hội để cộng đồng và doanh nghiệp du lịch kết nối, quảng bá và khai thác tiềm năng hợp tác.

Bà Lan kỳ vọng Làng Việt sẽ trở thành công trình văn hóa - giáo dục tiêu biểu, góp phần củng cố tình hữu nghị, phát triển du lịch và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc.