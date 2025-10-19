Báo cáo mới nhất từ Hàn Quốc vừa khiến nhiều người hâm mộ thất vọng khi cho rằng iPhone Fold - chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple - có thể bị trì hoãn, trong khi dòng iPhone 18 có thể được ra mắt theo một chiến lược “khác thường” chưa từng có.

iPhone Fold có thể bị trì hoãn ra mắt. Ảnh: 9to5mac

Dù Apple chưa xác nhận gì, thông tin này cho thấy hãng đang cân nhắc một hướng đi hoàn toàn mới cho chu kỳ ra mắt sản phẩm trong 18 tháng tới.

iPhone gập cần thêm thời gian để “hoàn hảo”

Không ai biết chính xác Apple bắt đầu phát triển mẫu iPhone gập từ khi nào, nhưng chắc chắn rằng dự án này đã được ấp ủ suốt nhiều năm. Samsung – đối thủ lớn nhất – đã tung ra thiết bị gập đầu tiên vào năm 2019 và nhanh chóng cải thiện với các thế hệ Galaxy Z Fold gần như hoàn hảo từ 2020 đến nay.

Trong khi đó, Apple vẫn đang miệt mài tìm kiếm sự hoàn hảo tuyệt đối: bản lề phải cực kỳ bền bỉ, nếp gấp màn hình gần như vô hình và trải nghiệm tổng thể phải vượt qua mọi chuẩn mực hiện có.

Theo nguồn tin, quá trình tinh chỉnh này có thể kéo dài thêm vài tháng, thậm chí một năm nữa, đồng nghĩa chiếc iPhone Fold thế hệ đầu tiên có khả năng chưa thể ra mắt trước năm 2027.

Ngay cả khi Apple kịp hoàn thành vào cuối năm 2026, lượng máy sản xuất trong năm đầu tiên được dự đoán chỉ từ 5 đến 7 triệu chiếc, một con số rất nhỏ so với nhu cầu tiềm năng.

Với mức giá dự kiến vượt 2.000 USD, đây có thể là một sản phẩm cực kỳ giới hạn – dễ cháy hàng chỉ sau vài tuần. Vì vậy, nhiều chuyên gia cho rằng Apple nên hoãn đến 2027 để có một màn ra mắt hoành tráng, thay vì một đợt bán thử mang tính “lấy tiếng”.

Kịch bản bất thường: iPhone 18 có thể ra mắt muộn hơn

Một giả thuyết thú vị đang được lan truyền là Apple sẽ chia nhỏ dòng iPhone 18: Các mẫu Pro, Pro Max và Air có thể được công bố vào mùa thu năm 2026. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ ra mắt muộn hơn vào mùa xuân 2027, cùng với mẫu iPhone 18e mới.

Galaxy Z Fold 7. Ảnh: PhoneArena

Nếu đúng, đây sẽ là bước đi rất khác thường, vì Apple luôn duy trì truyền thống ra mắt toàn bộ dòng iPhone cùng lúc vào tháng 9 hằng năm.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng khả năng này khó xảy ra. Các mẫu iPhone 15 và iPhone 16 “cơ bản” đều đạt doanh số mạnh mẽ khi ra mắt đúng lịch, không có lý do gì để Apple thay đổi lịch trình đã chứng minh hiệu quả.

Thực tế, iPhone 17 bản thường hiện đang bán chạy hơn cả kỳ vọng, giúp doanh số khởi điểm vượt xa thế hệ trước. Ngược lại, iPhone 17 Air lại không đạt được sức hút tương tự, buộc Apple phải cắt giảm sản lượng thay vì mở rộng.

Theo các phân tích, doanh số iPhone trong năm 2025 được dự đoán tương đương năm 2024, sau đó giảm nhẹ trong 2026 do thị trường bão hòa. Tuy nhiên, nếu mọi kế hoạch diễn ra đúng hướng, năm 2027 sẽ là bước ngoặt – với mức tăng trưởng doanh số có thể cao nhất kể từ năm 2015.

Yếu tố quan trọng quyết định sự bứt phá này chính là iPhone Fold – sản phẩm có thể mở ra kỷ nguyên mới cho Apple, và cả dòng iPhone 18 với những cải tiến đột phá dự kiến đi kèm.

Video concept iPhone Fold. (Nguồn: Scene/YouTube)

Theo giới chuyên gia, Apple không cần thay đổi công thức đã thành công. Việc ra mắt toàn bộ dòng iPhone 18 vào tháng 9/2026 vẫn là chiến lược hợp lý nhất, đảm bảo nhịp độ và sức hút của sự kiện mùa thu truyền thống.

Nếu đến thời điểm đó iPhone Fold đã sẵn sàng, Apple có thể tung ra cùng lúc với Galaxy S26, Galaxy Z Fold 8 và Z Flip 8 của Samsung – tạo nên “cuộc đối đầu lịch sử” trong thị trường smartphone cao cấp.

Sự xuất hiện của Apple trên sân chơi điện thoại gập được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới vào phân khúc đang chững lại này. Các hãng Android, đặc biệt là Samsung, chắc chắn sẽ phải tăng tốc đổi mới khi đối thủ lớn nhất chính thức nhập cuộc.

Trái lại, nếu Apple trì hoãn để “tránh trùng lịch” với dòng iPhone 18, hoặc đẩy mẫu iPhone cơ bản sang 2027, điều đó sẽ chỉ làm rối chiến lược sản phẩm và khiến người dùng bối rối.

Dù còn nhiều tin đồn và giả thuyết, một điều chắc chắn là Apple đang tính toán rất kỹ cho giai đoạn 2026–2027 – thời điểm được xem là bản lề trong lịch sử phát triển iPhone.

Với sự xuất hiện của iPhone Fold, hãng không chỉ bước vào thị trường thiết bị gập mà còn có cơ hội tái định nghĩa lại trải nghiệm di động cao cấp – điều mà Apple vẫn luôn làm suốt hai thập kỷ qua.

(Theo PhoneArena, AppleInsider)