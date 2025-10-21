Dù chưa có thông báo chính thức, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy Apple tiếp tục hoãn ra mắt mẫu iPhone Fold vì một lý do quen thuộc: theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối.

Theo các nguồn tin rò rỉ, Táo khuyết vẫn chưa tìm được bản lề đáp ứng yêu cầu gần như bất khả thi: khiến vết gấp trên màn hình gần như biến mất hoàn toàn.

Đó là lý do tại sao Apple vẫn đứng ngoài cuộc chơi điện thoại gập suốt nhiều năm qua - hãng muốn làm “theo cách của Apple”, tức là tạo ra một sản phẩm khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này đang dẫn hãng đến một vấn đề lớn: điều Apple muốn làm hiện vẫn chưa khả thi về mặt công nghệ.

Apple tự dựng lên bức tường kỳ vọng quá lớn

Cho đến thời điểm hiện tại, chưa có công nghệ nào giúp điện thoại gập hoàn toàn không có nếp gấp, mục tiêu mà Apple đặt ra từ những ngày đầu phát triển dự án.

Nếu công ty tiếp tục “cố chấp” đuổi theo sự hoàn hảo này, thì chiếc iPhone gập có lẽ sẽ còn bị hoãn thêm vài năm nữa.

Thực tế, Apple không cần phải cầu toàn đến vậy. Các mẫu Samsung Galaxy Z Fold 7 hay Z Flip 7 hiện nay gần như không thấy nếp gấp khi sử dụng bình thường, chỉ khi nghiêng máy ở góc đặc biệt, người dùng mới nhận ra vết gập mờ.

Điều đó có nghĩa là, nếu muốn, Apple hoàn toàn có thể tung ra một chiếc iPhone Fold ở đẳng cấp tương đương Galaxy Z Fold 6 hoặc Fold 7, và vẫn khiến thị trường phát sốt.

Nhưng hãng lại từ chối “hạ chuẩn”, vì cho rằng chưa đạt đến mức hoàn hảo mà họ mong muốn.

Nhiều chuyên gia cho rằng Apple đang tự đặt chiếc iPhone Fold của mình vào thế thất vọng lớn vì hai lý do chính.

Thứ nhất, ban đầu thiết bị này được dự kiến ra mắt vào năm 2026, cùng thời điểm với dòng iPhone 18. Do iPhone 18 chỉ được đồn đoán có ít thay đổi, nên mẫu gập có thể trở thành “ngôi sao” của sự kiện.

Nhưng nếu bị dời sang năm 2027, nó sẽ phải trực tiếp cạnh tranh với iPhone Pro kỷ niệm 20 năm, một sản phẩm được cho là sở hữu màn hình không viền và không có bất kỳ phần khuyết nào.

Thứ hai, sau quá nhiều năm chờ đợi và trì hoãn, người dùng sẽ đặt kỳ vọng cực kỳ cao vào sản phẩm này. Nếu đến khi ra mắt, iPhone gập chỉ là một chiếc Galaxy Fold chạy iOS, thì chắc chắn nhiều người hâm mộ sẽ cảm thấy bị phản bội.

Nói cách khác, chính sự cầu toàn và chậm trễ đang khiến Apple tự dựng lên bức tường kỳ vọng mà rất có thể họ sẽ không thể vượt qua.

Người dùng hết kiên nhẫn và mất niềm tin

Thực tế, thời điểm này không phải lúc để Apple tiếp tục theo đuổi sự hoàn hảo viển vông, bởi hãng đang phải vật lộn với hàng loạt vấn đề ở các sản phẩm hiện có.

iPhone gập có thể trở thành sự thất vọng lớn nhất trong lịch sử sản phẩm của Apple. Ảnh: 9to5mac

Trong những năm gần đây, các bản cập nhật phần mềm của Apple liên tục gây tranh cãi. Cụ thể, sự cố iPadOS 18 đã khiến một số mẫu iPad M4 bị “đóng băng” hoàn toàn, biến chúng thành “cục gạch” chỉ sau vài giờ cập nhật.

Về phần cứng, iPhone 17 Pro - mẫu máy được kỳ vọng khắc phục tình trạng sóng yếu - lại gặp vấn đề nghiêm trọng về kết nối di động, và các bản vá sau đó cũng không khắc phục triệt để.

Ngoài ra, khung nhôm mới của iPhone 17 Pro tuy giúp tản nhiệt tốt hơn, nhưng lại rất dễ móp khi rơi, khiến người dùng phàn nàn về độ bền.

Chưa hết, phiên bản màu Cosmic Orange còn bị phai màu chuyển sang hồng chỉ sau vài tháng sử dụng, và đây không phải là trường hợp cá biệt.

Những trục trặc này cho thấy Apple đang có quá nhiều vấn đề cần giải quyết ngay, thay vì tiếp tục lao theo mục tiêu xa vời về “chiếc điện thoại gập hoàn hảo nhất thế giới”.

Sự thật là, thị trường không cần một chiếc iPhone gập hoàn hảo tuyệt đối, mà chỉ cần một thiết bị tốt, bền và thực tế.

Các đối thủ như Samsung, Huawei hay Oppo đều hiểu điều đó: họ ra mắt sớm, chấp nhận lỗi, và liên tục hoàn thiện qua từng thế hệ.

Nếu Apple muốn chiếm lĩnh thị trường điện thoại gập, hãng cần bước ra khỏi vùng an toàn của sự cầu toàn. Việc trì hoãn vô thời hạn chỉ khiến người dùng mất niềm tin và chuyển sang các thương hiệu khác.

Bởi vậy, thay vì chờ đợi thêm vài năm nữa cho “điều không thể hoàn hảo”, Apple nên ra mắt iPhone Fold ngay khi công nghệ đã đủ tốt, rồi hoàn thiện dần qua từng thế hệ, giống như cách họ từng làm với iPhone đầu tiên.

Nếu Apple tiếp tục chạy theo lý tưởng hoàn hảo mà thực tế chưa thể đạt được, thì chiếc iPhone gập có thể trở thành sự thất vọng lớn nhất trong lịch sử sản phẩm của hãng.

Đã đến lúc Táo khuyết nên ngừng mơ mộng về sự hoàn mỹ, và bắt đầu hành động thực tế, mang đến cho người dùng điều họ đã chờ đợi suốt cả thập kỷ: một chiếc iPhone Fold thực sự tồn tại.

