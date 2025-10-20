Mẫu Galaxy S25 Ultra hiện nay vốn đã rất tốt, nhưng chiếc Galaxy S26 Ultra sắp ra mắt hứa hẹn sẽ đưa trải nghiệm người dùng lên một tầm cao mới – không phải nhờ một tính năng “bom tấn”, mà nhờ hàng loạt cải tiến tinh tế nhưng đầy sức mạnh.

Hình ảnh rò rỉ được cho là Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Android Headlines

Dưới đây là 5 nâng cấp đáng giá nhất giúp Galaxy S26 Ultra trở thành chiếc điện thoại Android đáng mong chờ nhất năm 2026.

1. Màn hình sáng hơn và bảo vệ quyền riêng tư

Samsung vốn nổi tiếng với công nghệ màn hình OLED hàng đầu thế giới, nhưng năm nay, hãng có thể tung ra “át chủ bài” thực sự.

Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ sử dụng tấm nền M14 OLED mới, với các cải tiến cho ba màu đỏ, xanh lá và xanh dương, giúp màn hình sáng hơn và tiết kiệm năng lượng hơn.

Đặc biệt, công nghệ Color-on-Encapsulation (CoE) giúp giảm thất thoát ánh sáng giữa các lớp, cho độ sáng cao hơn, thân máy mỏng hơn và hiệu quả năng lượng tốt hơn.

Theo tin đồn, độ sáng tối đa có thể đạt 3.000 nit, tăng từ 2.600 nit của S25 Ultra – một con số vượt xa hầu hết đối thủ.

Video thử nghiệm màn hình công nghệ Flex Magic Pixel bảo vệ quyền riêng tư của người dùng ở nơi công cộng. Nguồn: @UniverseIce / X

Tấm kính Gorilla Armor chống phản chiếu cũng được cải tiến, giúp hiển thị rõ ràng hơn dưới ánh nắng. Nhưng điều thú vị nhất chính là tính năng “Flex Magic Pixel” – một chế độ hiển thị bí mật được điều khiển bằng AI, cho phép điều chỉnh góc nhìn để bảo vệ quyền riêng tư, khiến người bên cạnh khó quan sát màn hình.

Nếu điều này thành hiện thực, đây sẽ là một nâng cấp nhỏ nhưng cực kỳ hữu dụng, giúp Samsung tạo khác biệt rõ rệt với các đối thủ.

2. Camera chính nâng cấp mạnh – hướng tới ngôi vương nhiếp ảnh di động

Samsung có thể không thay toàn bộ cụm camera, nhưng cảm biến chính 200MP sẽ được nâng cấp đáng kể.

Theo tin tức rò rỉ, hãng sẽ sử dụng cảm biến Sony 1/1.1 inch lớn hơn hoặc khẩu độ f/1.4 rộng hơn, cả hai đều giúp cải thiện khả năng chụp thiếu sáng và tạo chiều sâu tự nhiên hơn cho ảnh chân dung.

Một điều người dùng kỳ vọng là khả năng lấy nét gần (macro) đặc trưng của dòng Ultra vẫn được giữ lại.

Trong khi iPhone thường phải chuyển sang camera góc siêu rộng khi chụp gần, Galaxy Ultra cho phép dùng chính ống kính chính – mang lại hiệu ứng xóa phông mịn màng như ảnh máy ảnh chuyên nghiệp.

Cụm camera phụ (góc siêu rộng, zoom 3x và 5x) nhiều khả năng vẫn giữ nguyên, vốn đã có hiệu năng hàng đầu. Nếu Samsung cải thiện thêm chất lượng quay video, S26 Ultra hoàn toàn có thể thách thức iPhone 17 Pro Max cho danh hiệu “điện thoại quay phim tốt nhất thế giới”.

3. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 – hiệu suất và AI tối ưu năng lượng

Bên trong S26 Ultra sẽ là chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, con chip mới nhất của Qualcomm. Dù tên gọi hơi rắc rối, sức mạnh của nó thì không thể xem thường: xung nhịp CPU tăng lên 4,74GHz, GPU Adreno 840 nhanh hơn 30% và đặc biệt có AI điều phối năng lượng thông minh, giúp tối ưu hiệu năng và pin theo thời gian thực.

S26 Ultra cũng được trang bị RAM LPDDR5X tốc độ nhanh hơn 20% so với thế hệ trước. Sự kết hợp này hứa hẹn mang lại trải nghiệm mượt mà hơn, phản hồi nhanh hơn và tiết kiệm pin tốt hơn.

4. Thiết kế mỏng hơn, tinh tế hơn và “đảo camera” trở lại

Dù không thay đổi thiết kế tổng thể, Galaxy S26 Ultra được cho là mỏng hơn 0,4mm, một con số ấn tượng khi S25 Ultra vốn đã rất mảnh.

S Pen sẽ vẫn được giữ lại, dù nhiều tin đồn trước đó lo ngại Samsung phải loại bỏ để nhường chỗ cho công nghệ sạc mới Qi2.

Hãng được cho là đã tái thiết kế bố cục bên trong để vừa có bút, vừa có sạc không dây nam châm.

Điểm thay đổi thú vị khác là thiết kế “đảo camera” có thể quay trở lại. Dù nhiều người thích kiểu ống kính rời rạc trên S25 Ultra, nhưng nó lại dễ bám bụi và xơ vải từ túi quần.

Việc trở lại một cụm camera gọn gàng hơn có thể giúp máy vừa sạch sẽ, vừa sang trọng hơn.

5. Sạc nhanh hơn và Qi2

Đã nhiều năm, Samsung bị phàn nàn vì tốc độ sạc “chưa xứng tầm Ultra”. Mức 45W trên S25 Ultra khá khiêm tốn so với các hãng Trung Quốc. Tin vui là S26 Ultra sẽ nâng lên 60W, giúp sạc 0–50% chỉ trong 25 phút thay vì 35 phút như trước.

Đặc biệt, Samsung đang thử nghiệm sạc không dây từ tính Qi2, tương tự công nghệ MagSafe của Apple và Pixel 10.

Dù công suất vẫn ở mức 15W, nhưng việc có nam châm định vị chính xác sẽ giúp gắn phụ kiện, đế sạc hoặc giá đỡ cực kỳ tiện lợi.

Đây có thể mở ra hệ sinh thái phụ kiện từ tính phong phú, tăng thêm tính “cao cấp” và thực tiễn cho dòng Ultra.

Không có cuộc “cách mạng” ồn ào, nhưng Galaxy S26 Ultra sẽ mang đến một loạt cải tiến thực tế và thông minh: màn hình sáng hơn, chip mạnh hơn, camera tốt hơn, sạc nhanh hơn và thiết kế tinh tế hơn.

Đặc biệt, hai tính năng Flex Magic Pixel và sạc không dây từ tính Qi2 có thể định hình xu hướng điện thoại cao cấp trong vài năm tới.

Nếu tất cả tin đồn trở thành sự thật, Galaxy S26 Ultra sẽ là bản nâng cấp sẵn sàng đối đầu trực tiếp với iPhone 17 Pro Max trong cuộc đua công nghệ khốc liệt nhất hành tinh.

(Theo PhoneArena, The Verge)