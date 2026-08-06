Ngày 6/8, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết trong hai ngày 5-6/8, tại Sân bay quốc tế Nội Bài, đơn vị đã phối hợp với Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao 8 đối tượng bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ cho cơ quan chức năng Hàn Quốc để xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao 8 đối tượng bị Interpol truy nã đỏ cho phía Hàn Quốc. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, Son Cha-hyun (SN 1984, quốc tịch Hàn Quốc) là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Sihanoukville (Campuchia). Từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2026, Son cùng đồng bọn điều hành đường dây này, chủ yếu nhắm vào các công ty, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ tại Hàn Quốc.

Các đối tượng giả danh người mua hoặc người bán hàng giá rẻ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt. Với thủ đoạn này, nhóm đã lừa 28 bị hại, chiếm đoạt hơn 1 tỷ won (khoảng 19 tỷ đồng).

Các đối tượng truy nã quốc tế tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan chức năng Hàn Quốc xác định ngoài các hành vi nêu trong lệnh truy nã, nhóm này còn liên quan đến hàng trăm vụ lừa đảo khác. Đến nay, 619 nạn nhân được xác định đã bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 17,7 tỷ won (khoảng 327 tỷ đồng).

Do tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Tòa án quận Seoul đã đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ đối với cả 8 đối tượng.

Tháng 3/2026, qua công tác quản lý địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh phát hiện 8 công dân Hàn Quốc thuê một căn nhà 5 tầng tại phường Hạp Lĩnh với nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng xác định cả 8 người đều không khai báo tạm trú, đồng thời thu giữ nhiều máy tính, máy tính bảng, điện thoại và USB nghi phục vụ hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Kết quả xác minh cho thấy cả 8 người đều bị Tòa án quận Seoul ra lệnh bắt giam và đang bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.