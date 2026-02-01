Theo Thuế tỉnh Quảng Ninh, Luật Quản lý thuế 2025 đã làm rõ và mở rộng các hành vi bị coi là trốn thuế, người nộp thuế cần đặc biệt lưu ý để chủ động tuân thủ, tránh rủi ro pháp lý.

Cụ thể 10 hành vi bị coi là trốn thuế gồm:

- Không nộp hồ sơ đăng ký, khai thuế hoặc nộp chậm trên 90 ngày gây thiếu thuế.

- Không ghi chép, phản ánh đầy đủ doanh thu trên sổ kế toán.

- Không lập hóa đơn, không kê khai hoặc ghi giá thấp hơn thực tế.

- Sử dụng hóa đơn, chứng từ không hợp pháp để giảm nghĩa vụ thuế.

- Dùng chứng từ không đúng bản chất giao dịch.

- Khai sai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và không tự khắc phục.

- Cố ý không kê khai hoặc khai sai thuế xuất nhập khẩu.

- Cấu kết nhập khẩu hàng hóa nhằm trốn thuế.

- Sử dụng hàng miễn thuế, không chịu thuế sai mục đích.

- Vẫn kinh doanh trong thời gian tạm ngừng nhưng không thông báo với cơ quan thuế.

10 hành vi bị coi là trốn thuế theo quy định mới. Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Ninh

Người nộp thuế cần rà soát lại hoạt động sản xuất, kinh doanh, hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ khai nộp thuế để tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Thuế tỉnh Quảng Ninh khuyến nghị người nộp thuế cần tuân thủ đúng - đủ - kịp thời và chủ động liên hệ với cơ quan thuế khi có vướng mắc để được hướng dẫn.