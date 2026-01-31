Thưởng Tết bao nhiêu phải đóng thuế thu nhập cá nhân?

Theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013 của Bộ Tài chính, tiền thưởng Tết không thuộc nhóm khoản tiền thưởng được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Do đó, tiền thưởng Tết năm 2026 được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Chia sẻ với PV VietNamNet, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán Thuế Keytas, cho biết, để trả lời cho câu hỏi thưởng Tết bao nhiêu phải đóng thuế thì cần hiểu các nguyên tắc cơ bản về nghĩa vụ thuế phát sinh tại thời điểm người lao động nhận được khoản tiền thưởng.

Theo đó, sau khi trừ các khoản giảm trừ mà người lao động vẫn còn thu nhập tính thuế thì mới phát sinh nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân.

Thu nhập tính thuế = thu nhập chịu thuế - giảm trừ gia cảnh - bảo hiểm bắt buộc - từ thiện (nếu có) - khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo (chưa có hướng dẫn cụ thể).

Tiền thưởng Tết năm 2026 được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Ảnh: N.K

Mức giảm trừ gia cảnh theo quy định từ năm 2026 bao gồm giảm trừ cho bản thân 15,5 triệu đồng/tháng và giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Theo ông Tuấn, trên thực tế, khoản thưởng Tết, thông thường sẽ được chi trả chung với khoản lương hàng tháng của người lao động. Ví dụ, thưởng Tết năm 2026 sẽ được chi trả vào chung với lương của tháng 1/2026. Tức là, người lao động sẽ nhận được đồng thời một khoản thưởng Tết và một khoản tiền lương tháng.

Khi đó, tổng khoản lương và thưởng phải cao hơn tổng các khoản giảm trừ thì người lao động mới phải đóng thuế.

Trường hợp người lao động chỉ giảm trừ bản thân, lúc này tổng khoản lương và thưởng Tết của người lao động cao hơn 15,5 triệu đồng sẽ phải đóng thuế.

Trường hợp người lao động có một người phụ thuộc thì tổng lương và thưởng Tết của người lao động cao hơn 21,7 triệu đồng (15,5 triệu đồng + 6,2 triệu đồng) mới phải đóng thuế.

Cách tính thuế thu nhập cá nhân cho tiền thưởng Tết

Để dễ hiểu cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền thưởng Tết, ông Tuấn đưa ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ 1: Một người lao động có mức lương là 10 triệu đồng/tháng, cuối năm được thưởng Tết thêm một tháng lương nữa, tức là tổng thu nhập chi trả trong tháng 1/2026 là 20 triệu đồng. Giả định tiền lương là thu nhập chịu thuế và tiền lương đóng bảo hiểm là 10 triệu đồng.

Trường hợp người lao động độc thân thì thuế thu nhập cá nhân khi nhận thu nhập tại thời điểm tháng 1/2026 được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế: 20 triệu đồng - (15,5 triệu đồng + 10 triệu đồng x 10,5%) = 3,45 triệu đồng.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp là: 3,45 triệu đồng x 5% = 172.500 đồng.

Nếu người lao động có người phụ thuộc thì tổng giảm trừ sẽ lớn hơn tổng thu nhập, do đó, người lao động không phải đóng thuế.

Ví dụ 2: Một người lao động có mức lương là 30 triệu đồng/tháng, cuối năm được thưởng Tết thêm một tháng lương nữa. Tức tổng thu nhập chi trả trong tháng 1/2026 là 60 triệu đồng. Giả định tiền lương là thu nhập chịu thuế và tiền lương đóng bảo hiểm là 30 triệu đồng.

Trường hợp người lao động độc thân thì thuế thu nhập cá nhân khi nhận thu nhập tại thời điểm tháng 1/2026 được xác định như sau:

Thu nhập tính thuế: 60 triệu đồng - (15,5 triệu đồng + 30 triệu đồng x 10,5%) = 41,35 triệu đồng.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp: (10 triệu đồng - 0 đồng) x 5% + (30 triệu đồng - 10 triệu đồng) x 10% + (41,35 triệu đồng - 30 triệu đồng) x 20% = 4,77 triệu đồng.

Nếu người lao động có một người phụ thuộc thì tổng giảm trừ gia cảnh sẽ là 21,7 triệu đồng. Khi đó:

Thu nhập tính thuế: 60 triệu đồng - (21,7 triệu đồng + 30 triệu đồng x 10,5%) = 35,15 triệu đồng.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp: (10 triệu đồng - 0 đồng) x 5% + (30 triệu đồng - 10 triệu đồng) x 10% + (35,15 triệu đồng - 30 triệu đồng) x 20% = 3,53 triệu đồng.