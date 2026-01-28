Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Điều 6 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định quản lý thuế đối với thuế thu nhập cá nhân như sau:

Căn cứ quy định của Luật này, Chính phủ quy định về kỳ tính thuế theo năm đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú, kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh đối với các khoản thu nhập khác của cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú; thời điểm xác định thu nhập tính thuế; quyết toán thuế; hoàn thuế đối với trường hợp cá nhân có số thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp hoặc chưa đến mức phải nộp; trách nhiệm khấu trừ, khai thay, nộp thay cho người nộp thuế phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo quy định mới, nếu tổng thu nhập trong năm chưa vượt ngưỡng giảm trừ gia cảnh (15,5 triệu/tháng cho bản thân và 6,2 triệu/tháng cho mỗi người phụ thuộc), cá nhân có thể yêu cầu hoàn thuế đã bị khấu trừ.

Như vậy, căn cứ quy định trên, cá nhân người lao động sẽ được hoàn thuế khi số thuế đã nộp vượt số thuế phải nộp do các khoản giảm trừ, miễn trừ chưa được áp dụng đầy đủ hoặc vì lý do nào đó khác.

Trường hợp được hoàn thuế khi thu nhập chưa đến mức phải nộp thuế, theo quy định mới nhất, nếu tổng thu nhập của người lao động trong năm chưa vượt ngưỡng giảm trừ gia cảnh, cụ thể là 15,5 triệu đồng/tháng cho bản thân và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc theo khoản 1 Điều 10 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, cá nhân có thể yêu cầu hoàn thuế đã bị khấu trừ.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân cần chuẩn bị

Điều 42 Thông tư 80/2021 của Bộ Tài chính quy định về hồ sơ hoàn nộp thừa cụ thể như sau:

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện quyết toán cho các cá nhân có uỷ quyền, hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư.

- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế.

- Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư này (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập).

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.