Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang vừa có công văn đề nghị cung cấp thông tin đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý trên địa bàn.

Căn cứ Quyết định số 536 ngày 6/5 của cơ quan thuế tỉnh An Giang về chuyên đề chống thất thu thuế trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý, Thuế cơ sở 9 đã có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp mua bán, trao đổi, gia công, chế tác vàng, bạc, đá quý các loại trên địa bàn cung cấp thông tin.

Mục tiêu là tăng cường quản lý dòng tiền, kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm trong quá trình quản lý thuế.

Cụ thể, đơn vị thuế địa phương đề nghị doanh nghiệp cung cấp các nội dung sau:

Thông tin lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, bao gồm: tên, căn cước công dân, địa chỉ, tất cả tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Thông tin người thân trong gia đình, bao gồm: tên, căn cước công dân, mối quan hệ với chủ doanh nghiệp, địa chỉ, tất cả các tài khoản mở tại ngân hàng và tổ chức tín dụng.

Các thông tin trên được đề nghị gửi về Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp (Thuế cơ sở 9 tỉnh An Giang) trước ngày 22/5.

Trước đó, tại họp báo thường kỳ quý I, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, từ tháng 4/2026, cơ quan thuế sẽ sử dụng dữ liệu thu thập được để rà soát, đưa ra cảnh báo, khuyến nghị đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có dấu hiệu sử dụng nhiều sổ kế toán.

Ngành thuế sẽ tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm như tăng cường giám sát dòng tiền, giảm thanh toán bằng tiền mặt; đẩy mạnh kết nối dữ liệu giữa cơ quan thuế và hệ thống ngân hàng; đồng thời kiểm soát các giao dịch có giá trị lớn qua tài khoản.

Ngành thuế cũng sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu, sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích rủi ro, phát hiện dấu hiệu tồn tại hai sổ kế toán thông qua các biểu hiện như doanh thu biến động bất thường hoặc biên lợi nhuận thấp bất thường; qua đó chuyển từ phương thức kiểm tra thủ công sang kiểm soát dựa trên dữ liệu.

Cùng với đó, cơ quan thuế sẽ tăng cường quản lý rủi ro đối với hóa đơn điện tử và phần mềm kế toán; tiếp tục yêu cầu kết nối dữ liệu bán hàng theo thời gian thực đối với các ngành, lĩnh vực rủi ro cao; đồng thời đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm kế toán cung cấp danh sách khách hàng để phục vụ công tác kiểm soát việc doanh nghiệp sử dụng nhiều phần mềm kế toán.

Bên cạnh đó, ngành thuế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, xử lý hình sự đối với các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu gian lận, trốn thuế; kịp thời củng cố hồ sơ và chuyển sang cơ quan công an khi phát hiện vi phạm.