Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk vừa cảnh báo về việc cơ quan chức năng đã ghi nhận 6 hình thức đối phó trong thanh toán của hộ kinh doanh.

Thứ nhất, không cho khách chuyển khoản với lý do như máy hỏng, mạng lỗi.

Thứ hai, sử dụng nhiều tài khoản cá nhân không chính chủ để nhận tiền.

Thứ ba, yêu cầu khách hàng ghi nội dung chuyển khoản không liên quan đến mua bán hàng hóa, dịch vụ hoặc hướng dẫn ghi nội dung mập mờ như trả tiền bạn, cảm ơn, tặng quà...

Thứ tư, chia nhỏ giao dịch, nhận tiền mặt song song với chuyển khoản để giảm doanh thu kê khai.

Thứ năm, không xuất hóa đơn đối với giao dịch thanh toán điện tử.

Thứ sáu, nhận tiền qua tài khoản cá nhân của người thân để né tránh đối chiếu dữ liệu.

Cơ quan thuế cảnh báo nhiều hình thức thanh toán nhằm che giấu doanh thu của hộ kinh doanh. Ảnh minh họa

Theo cơ quan thuế, các hành vi trên không chỉ làm méo mó môi trường kinh doanh mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý đối với hộ kinh doanh.

Cụ thể, hộ kinh doanh có nguy cơ bị truy thu thuế, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị ấn định thuế. Thậm chí, có thể bị xem xét trách nhiệm theo quy định nếu có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản không chính chủ, che giấu doanh thu hoặc không xuất hóa đơn không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn tạo môi trường cạnh tranh không công bằng giữa các hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định với các trường hợp cố tình né tránh nghĩa vụ thuế.

Thuế cơ sở 7 tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo hộ kinh doanh cần chủ động thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt đúng quy định để quản lý doanh thu, chi phí hiệu quả.