Gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính, ông N.H.C cho biết, doanh nghiệp của ông thành lập tháng 6/2025, đáp ứng điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định số 80/2021 của Chính phủ về vốn, lao động và doanh thu. Tuy nhiên, ông C., là người đại diện pháp luật đồng thời là cổ đông góp vốn lớn nhất, vẫn đang đứng tên một hộ kinh doanh hoạt động từ trước và đến đầu năm 2026 mới giải thể.

Ông C. băn khoăn, liệu doanh nghiệp của ông có bị loại khỏi diện được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 3 năm theo Nghị định số 20/2026 hay không?

“Nếu đang được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế nhưng các năm sau phát triển vượt quy mô doanh nghiệp vừa thì có tiếp tục được hưởng ưu đãi không? Trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2025, hoạt động dưới 12 tháng và bị lỗ, nếu muốn lựa chọn bắt đầu được miễn thuế từ kỳ tính thuế năm 2026 thì có phải đăng ký với cơ quan thuế hay không, thủ tục thực hiện thế nào?”, ông C. mong được giải đáp cụ thể.

Doanh nghiệp băn khoăn khi mới thành lập có được miễn thuế 3 năm nếu người đại diện từng là chủ hộ kinh doanh?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Tài chính dẫn quy định tại khoản 3, khoản 5 Điều 7 tại Nghị định số 20/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa đăng ký kinh doanh lần đầu: được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp trước thời điểm Nghị quyết số 198/2025/QH15 có hiệu lực thi hành mà còn thời gian áp dụng ưu đãi thì doanh nghiệp được hưởng ưu đãi theo quy định tại khoản này cho thời gian còn lại.

Theo quy định, ưu đãi không áp dụng với doanh nghiệp thành lập mới nếu người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp không góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người góp vốn lớn nhất từng giữ vai trò tương tự tại doanh nghiệp khác đang hoạt động.

Trường hợp doanh nghiệp cũ đã giải thể, thời gian từ lúc giải thể đến khi thành lập doanh nghiệp mới phải từ đủ 12 tháng.

Trường hợp trong kỳ tính thuế đầu tiên mà doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này có thời gian hoạt động sản xuất, kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế dưới 12 tháng thì được lựa chọn hưởng miễn thuế, giảm thuế theo quy định tại nghị định này ngay từ kỳ tính thuế đầu tiên đó, hoặc đăng ký với cơ quan thuế thời gian bắt đầu được miễn thuế, giảm thuế từ kỳ tính thuế tiếp theo.

Khoản 4 Điều 16 quy định: Các nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân không quy định tại nghị định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế.

Cùng với đó, khoản 2 Điều 4 Thông tư số 20/2026 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 320/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện miễn thuế, giảm thuế, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế để kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Từ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, chính sách miễn thuế chỉ áp dụng với đơn vị đăng ký kinh doanh lần đầu, không áp dụng với trường hợp thành lập mới mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Trường hợp trong kỳ tính thuế doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện thì sẽ không được hưởng ưu đãi thuế.

Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện miễn thuế, giảm thuế, thuế suất ưu đãi, thời gian miễn thuế, giảm thuế, số lỗ được trừ vào thu nhập chịu thuế để kê khai và quyết toán thuế với cơ quan thuế. Việc kê khai, quyết toán thuế thực hiện theo các biểu mẫu quy định tại pháp luật về quản lý thuế.

Bộ Tài chính đề nghị ông C. đối chiếu các quy định để thực hiện, nếu có vướng mắc cần liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.