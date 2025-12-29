Khi các nguồn dữ liệu được kết nối, liên thông và chia sẻ hiệu quả, bộ máy quản lý nhà nước vận hành thông minh hơn, minh bạch hơn. Quan trọng hơn, đó còn là nền tảng để doanh nghiệp khai thác thông tin, sáng tạo sản phẩm, dịch vụ mới, tạo động lực cho tăng trưởng.

Một nền tảng dữ liệu ngành vững chắc chính là nền móng cho phát triển bền vững, mở ra tầm nhìn về một Việt Nam số minh bạch và hiện đại - nơi chính quyền phục vụ người dân tốt hơn, doanh nghiệp vận hành hiệu quả hơn, và quản lý nhà nước trở nên linh hoạt, chủ động, sẵn sàng tiên phong trong thời đại số hóa.

(Nguồn: Cục Chuyển đổi số quốc gia)