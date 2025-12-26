Ngày 26/12, Bộ KH&CN tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2026. Năm 2025 là năm đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN. Từ tháng 3/2025, Bộ KH&CN và Bộ TT&TT đã tiến hành hợp nhất để hình thành một Bộ KH&CN mới, hội tụ đầy đủ các trụ cột khoa học – công nghệ – đổi mới sáng tạo – chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, chỉ trong vòng 10 tháng sau hợp nhất, Bộ KH&CN đã tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội ban hành 10 luật và 1 nghị quyết.

Thể chế trở thành “đột phá của đột phá”

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương cho biết, năm 2025 chứng kiến việc ngành KH&CN đã có những đổi mới căn bản trong tư duy xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật

Triển khai Nghị quyết 57, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong ngành khoa học và công nghệ (KHCN) đã có bước chuyển căn bản: từ quản lý sang kiến tạo, dẫn dắt. Thể chế là đột phá của đột phá, là điều kiện tiên quyết để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng thực chất.

Chỉ trong vòng 10 tháng sau hợp nhất, Bộ KH&CN đã tham mưu Chính phủ, trình Quốc hội ban hành 10 luật và 1 nghị quyết. Bên cạnh đó, Bộ đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành 23 nghị định, 16 nghị quyết, 41 quyết định, 1 chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; Bộ cũng ban hành 50 thông tư để hướng dẫn thi hành, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Các văn bản này đã hình thành khung pháp lý bao trùm đầy đủ các trụ cột chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, bưu chính, viễn thông, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn – quy chuẩn, chất lượng, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Năm 2025 điểm nhấn là 5G

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho biết, trong năm 2025, ngành KHCN đạt doanh thu 5.465.819 tỷ đồng, tăng 25%, hoàn thành 122% kế hoạch; đóng góp ngân sách nhà nước đạt 115.080 tỷ đồng, tăng 11%, đạt 111% kế hoạch; đóng góp trực tiếp vào GDP đạt 1.443.769 tỷ đồng, tăng 35%, hoàn thành 139% kế hoạch. Các chỉ số này cho thấy khoa học và công nghệ đã trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế.

Trong công tác khoa học và công nghệ, lần đầu tiên Việt Nam đã ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia. Đây là cách tiếp cận mới từ bài toán, vấn đề của cuộc sống mà hình thành giải pháp, sản phẩm, rồi từ đó tìm ra công nghệ và tri thức mới. Đồng thời, Bộ KH&CN đã đưa vào vận hành Cổng sáng kiến quốc gia và Hệ thống quản lý trực tuyến các nhiệm vụ KHCN theo thời gian thực.

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Việt Nam tiếp tục phát triển với sự ra mắt của Sàn Giao dịch KH&CN quốc gia với vai trò là “bàn tay nối dài” giữa nghiên cứu, sản xuất và thị trường, kết nối với các sàn giao dịch tại địa phương trên phạm vi toàn quốc. Năm 2025, Việt Nam xếp hạng 44/139 quốc gia về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu; Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam xếp hạng thứ 55/100 toàn cầu.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương cho hay, năm 2025 ghi dấu bước chuyển căn bản trong bức tranh chuyển đổi số quốc gia, khi hạ tầng số, dữ liệu số, các cơ sở dữ liệu quốc gia và các nền tảng dùng chung được hình thành đồng bộ, tạo nền móng vững chắc cho quốc gia số; chuyển đổi số đã góp phần quyết định vào việc tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Chuyển đổi số năm 2025 đã trở thành một trong những phương thức tổ chức và vận hành quan trọng của đất nước.

Năm 2025, lĩnh vực bưu chính vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng cao trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn: sản lượng bưu gửi đạt 4,2 tỷ bưu gửi, tăng 26,6% so với năm 2024; doanh thu dịch vụ bưu chính đạt 87.000 tỷ đồng, tăng 19,1% so với năm 2024.

Lĩnh vực viễn thông, đã phủ sóng 5G đạt trên 90% dân số, tốc độ Internet cố định đạt 271,95 Mbps, đưa Việt Nam vào Top 10 thế giới. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí cao, thứ 2 ASEAN, với hơn 680.000 tên miền, tổng số chứng thư chữ ký số đã cấp đạt khoảng 26,45 triệu. Riêng trong năm 2025, số lượng chứng thư chữ ký số đã cấp đạt 12,56 triệu tương đương với tổng số lượng đã cấp trong 10 năm trước đó.

Thứ trưởng Bộ KH&CN cho hay, năm 2025, lĩnh vực công nghiệp công nghệ số hiện có hơn 80.000 doanh nghiệp, trong đó trên 2.100 doanh nghiệp đã mở rộng ra thị trường nước ngoài. Nhiều doanh nghiệp đang từng bước nghiên cứu, thiết kế và sản xuất các sản phẩm công nghệ chiến lược. Các chỉ tiêu chủ yếu của lĩnh vực đều tăng trưởng cao và vượt kế hoạch. Công nghiệp công nghệ số đang khẳng định vai trò là ngành công nghiệp nền tảng và động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế.

Trọng tâm 2026: Triển khai chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài

Chia sẻ về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, toàn ngành khoa học và công nghệ tập trung vào các nhiệm vụ nền tảng, chiến lược và tạo tác động lan tỏa lớn, đóng góp ngày càng lớn cho tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước.

Bộ KH&CN sẽ thực hiện tốt vai trò đầu mối Thường trực Ban chỉ đạo Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế về KHCN. Bộ sẽ đẩy mạnh triển khai thực chất 10 luật được Quốc hội thông qua trong năm 2025 và đảm bảo việc ban hành tất cả các văn bản hướng dẫn các luật trong Quý 1/2026, để đưa các quy định mới đi vào cuộc sống.

Bộ sẽ thúc đẩy việc hoàn thiện nền tảng số quốc gia và các cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm kết nối, liên thông, khai thác hiệu quả phục vụ quản lý, điều hành và phát triển kinh tế – xã hội; phục vụ hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; hướng đến mục tiêu 100% TTHC sẽ thực hiện trên môi trường điện tử.

“Bộ KH&CN sẽ triển khai chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, nhân lực chất lượng cao; giao nhiệm vụ lớn, việc khó, đặc biệt là các bài toán khoa học và công nghệ tầm quốc gia cho đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư trẻ đủ năng lực, trình độ. Chủ động thu hút chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia quốc tế tham gia các chương trình, dự án trọng điểm bằng cơ chế đặc thù, linh hoạt, phù hợp thông lệ quốc tế”, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương nói.