Thời điểm cuối năm luôn là lúc Apple “chốt sổ” nhiều chi tiết quan trọng cho dòng iPhone ra mắt vào mùa thu năm sau. Và theo những rò rỉ gần đây, loạt iPhone 18 chuẩn bị mang đến một bài toán nâng cấp khó hơn bao giờ hết cho gần như tất cả người dùng.

Một concept iPhone 18 Pro Max. Ảnh: The Tech Talk

Trong nhiều năm, dòng iPhone duy trì cấu trúc ổn định: bốn mẫu mới mỗi năm, gồm hai mẫu “tiêu chuẩn” hai kích cỡ và hai mẫu “Pro” hai kích cỡ. Tuy nhiên, từ năm 2026, mọi thứ có thể thay đổi hoàn toàn.

Một lịch trình ra mắt hoàn toàn mới

Nếu tin đồn chính xác, vào mùa thu năm 2026 Apple chỉ bán ra ba mẫu iPhone: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Fold (hoặc iPhone Ultra nếu Apple đặt tên như vậy).

Sau đó đến mùa xuân năm 2027, ba mẫu tiếp theo mới xuất hiện: iPhone 18e, iPhone 18, iPhone Air 2.

Lịch trình tách đôi này, cộng với việc xuất hiện một mẫu gập cao cấp hoàn toàn mới, sẽ khiến lựa chọn trở nên phức tạp hơn nhiều so với trước đây. Thực tế, người dùng đã bắt đầu cảm nhận chút “bối rối” này với dòng iPhone 17.

iPhone Air – điểm khởi đầu của sự phân vân

Trước đây, chọn iPhone khá dễ: bạn chỉ cần trả lời hai câu hỏi - chọn bản tiêu chuẩn hay bản Pro? Thích máy nhỏ hay lớn?

Nhưng năm nay Apple thay iPhone Plus bằng iPhone Air và hãng mô tả chiếc máy này là “sở hữu sức mạnh của Pro”. Dù doanh số iPhone Air không quá ấn tượng, nó lại thu hút không ít người dùng vốn trung thành với dòng Pro.

Điều đó cho thấy mô hình mới đang thực sự tác động đến thói quen mua sắm. Và năm sau, tình thế này sẽ mở rộng ra với số lượng lớn người dùng.

Loạt iPhone 18: bài toán nâng cấp khó cho mọi phân khúc

Dù bạn thuộc nhóm người dùng nào, lựa chọn iPhone 18 năm sau đều không còn đơn giản.

Nếu bạn thường mua bản tiêu chuẩn, vậy mùa thu năm sau sẽ ra sao khi Apple không còn bán bản tiêu chuẩn ngay lập tức? Bạn sẽ buộc phải chọn bản đắt hơn - iPhone 18 Pro? Hay chờ đến mùa xuân để mua bản rẻ hơn?

Một khoảng trống sản phẩm như vậy chắc chắn sẽ gây bối rối.

Nếu bạn yêu thích iPhone Air, năm sau bạn cũng không có Air 2 để nâng cấp vào mùa thu. Đúng là đa số người dùng không nâng cấp mỗi năm, nhưng nhóm dùng iPhone Air là những người thích sự mới mẻ, họ chính là nhóm có xu hướng nâng cấp hàng năm; và họ sẽ phải chờ nửa năm, không hề thoải mái.

Với người dùng iPhone Pro, nhìn qua thì có vẻ dễ: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vẫn ra mắt như thường lệ. Nhưng sự xuất hiện của iPhone gập đầu tiên của Apple lại khiến phép tính trở nên phức tạp.

Càng nhiều rò rỉ xuất hiện, càng có cơ sở để tin Apple sẽ gọi máy gập là iPhone Ultra. Khi điều đó xảy ra, rất nhiều người dùng Pro - những người luôn muốn “chiếc iPhone tốt nhất” - sẽ bị hấp dẫn.

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple có thể được đặt tên iPhone Ultra. Ảnh: 9to5mac

Một chiếc iPhone Ultra có thể sở hữu: màn hình lớn nhất, thời lượng pin vượt trội, lợi thế về hình dáng gập, trải nghiệm đa nhiệm nâng cấp nhờ iOS 27.

Với nhóm này, ngay cả khi iPhone 18 Pro vẫn ra mắt bình thường, sự cám dỗ từ mẫu gập có thể khiến quyết định nâng cấp trở nên khó khăn.

Apple đang mạo hiểm khi phá vỡ chiến lược quen thuộc đã thành công trong nhiều năm - chiến lược mà Steve Jobs từng mô tả bằng mô hình “ma trận 2×2”. Đây là lý do nhiều người lo ngại dòng sản phẩm iPhone sẽ trở nên rối rắm hơn thay vì tinh gọn.

Dù thay đổi này thành công hay thất bại, có một điều chắc chắn: người dùng sẽ phải cân nhắc nhiều hơn khi chọn iPhone, thay vì chỉ lựa chọn nhanh chóng như trước.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)