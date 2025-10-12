Trận chung kết giữa Morizt Neuhausen (Đức) và Pujis Labitis (Lithuania) diễn ra dưới sự cổ vũ của gần 2.000 CĐV theo dẽo trực tiếp, tạo ra không khí sôi động, vốn đã trở thành đặc sản của Hanoi Open Pool và đưa giải đấu trở thành trong những giải Major được chờ đợi nhất trong hệ thống WNT.

Pujis Labitis trong trận chung kết.

Hai cơ thủ trình diễn thế trận cân bằng và bám đuổi ở giai đoạn đầu trận. Tuy nhiên khi tỷ số trận đấu đang 4-4, Labutis bắt đầu vượt lên. Với lối đánh bình tĩnh, chuẩn xác trong từng tình huống, cơ thủ Lithuania tăng dần khoảng cách lên 10-4. Việc không có nhiều cơ hội cầm cơ dường như không khiến Neuhausen mất nhịp độ. Anh vẫn tận dụng được cơ hội khi được trao, và níu kéo được hy vọng khi rút ngắn tỷ số còn 7-10.

Tuy nhiên, ở trận cầu đẳng cấp cao nhất, một sai sót cũng có thể trả giá. Tình huống chạy đạn bi 2 không thành công ở rack 18 khiến Neuhausen trao cúp cho Labutis. Tay cơ Lithuania bước vào bàn và nâng tỷ số lên 11-7. Hai rack phá và dọn bàn hoàn hảo sau đó đã mang về chiến thắng chung cuộc 13-7 cho Labutis. Đây là chức vô địch giải Major đầu tiên của Labutis, mang về cho anh số tiền thưởng 40 nghìn USD.

Lithuania đăng quang xứng đáng.

Song hành với Hanoi Open Pool Championship là Hanoi Junior Open với tân vô địch ack Beggs (New Zealand), sau khi đánh bại Nguyễn Tiến Trung của Việt Nam.