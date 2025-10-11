Đây được xem là giải đấu billiards quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam từ trước đến nay với sự góp mặt của 256 cơ thủ đến từ 40 quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, giải đấu năm nay có sự tham gia của nhiều tên tuổi hàng đầu thế giới như Johann Chua – nhà đương kim vô địch, Fedor Gorst, Francisco Sanchez Ruiz cùng các tuyển thủ hàng đầu Việt Nam như Dương Quốc Hoàng, Đinh Chấn Kiệt.

Nhiều cơ thủ mạnh của thế giới tham dự giải.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận đấu vòng 1/8 và tứ kết đã diễn ra. Trước đó đã có những bất ngờ xảy ra khi Johann Chua phải sớm trở thành cựu vương. Không chỉ Johann Chua, hàng loạt ứng viên nặng ký khác cũng phải dừng bước sớm như Fedor Gorst và Francisco Sanchez Ruiz. Đây được xem là những cú sốc lớn của giải đấu năm nay, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt và không thể đoán trước.

Niềm hy vọng lớn nhất của đoàn chủ nhà - Dương Quốc Hoàng, cũng phải dừng bước ở vòng 1/16 sau thất bại đáng tiếc trước Roberto Gomez của Philippines. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn Đinh Chấn Kiệt - một "ngựa ô" thực sự của giải đấu. Xuất phát với vị thế không được đánh giá cao, Đinh Chấn Kiệt đã tạo nên bất ngờ lớn khi góp mặt trong top 16 cơ thủ xuất sắc nhất giải.

Giải Vô địch pool 9 bóng Hà Nội mở rộng 2025 khép lại vào ngày 12/10 với loạt trận vòng bán kết và trận chung kết để tìm ra nhà tân vô địch. Tổng giá trị giải thưởng của giải lên tới 200 nghìn USD.