Highlights Arthur Rinderknech 1-2 Valentin Vacherot:

Valentin Vacherot đã viết nên một trong những câu chuyện cổ tích đẹp nhất của quần vợt hiện đại khi lội ngược dòng đánh bại người anh họ Arthur Rinderknech 4-6, 6-3, 6-3 để vô địch Thượng Hải Masters 2025.

Hai anh em họ Arthur Rinderknech và Valentin Vacherot tạo nên trận chung kết toàn Pháp - Ảnh: SHM

Từ vị trí 204 thế giới, tay vợt người Monaco đã tạo nên kỳ tích, trở thành nhà vô địch có thứ hạng thấp nhất lịch sử ATP Masters 1000 kể từ năm 1990.

Trước hàng nghìn khán giả tại sân vận động Thượng Hải, Valentin Vacherot thi đấu kiên cường dù để thua set đầu. Anh dần lấy lại phong độ, chơi bùng nổ ở hai set còn lại để viết nên chiến thắng khó tin.

Giọt nước mắt tiếc nuối của Rinderknech và khoảnh khắc lịch sử mang tên Valentin Vacherot - Ảnh: SHM

“Tôi vẫn chưa tin điều này là thật. Chúng tôi là người thân, là anh em, và hôm nay, cả gia đình đều chiến thắng,” Vacherot xúc động chia sẻ.

Chỉ hai tuần trước, Vacherot gần như vô danh, mới chỉ có một trận thắng ở cấp độ tour. Nhưng ở Thượng Hải Masters 2025, anh đã hạ hàng loạt tên tuổi lớn như Holger Rune và Novak Djokovic trước khi bước vào trận chung kết.

Hai anh em họ người Pháp cùng viết nên câu chuyện cổ tích tại Thượng Hải Masters 2025 - Ảnh: SHM

Bằng bản lĩnh và sự lì lợm, tay vợt 26 tuổi đã đi từ vòng loại đến ngôi vô địch, giành 1,12 triệu USD tiền thưởng và vươn lên hạng 40 thế giới.

Trận thắng này không chỉ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Vacherot, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của niềm tin, khát vọng và tinh thần chiến đấu – khi một người từng bị xem là “vô danh” lại viết nên chương sử mới cho quần vợt Monaco.