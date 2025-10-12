Đúng như dự đoán, Trần Thị Thanh Thúy có tên trong đội hình xuất phát của Gunma Green Wing khi tiếp đón Queenseis Kariya tại vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG Nhật Bản. Tuyển thủ bóng chuyền Việt Nam được thi đấu ở vị trí chủ công sở trường

Từng thi đấu ở Nhật Bản, Thanh Thúy chơi rất tự tin. Trong trận đấu, 4T có không ít những tình huống đập bóng đầy uy lực sau vạch 3m.

Thanh Thúy và các đồng đội có chiến thắng đầu tiên tại giải VĐQG Nhật Bản.

Theo thống kê, Thanh Thúy ghi 17 điểm, trong đó có 16 điểm tấn công và 1 điểm chắn bóng. Đây là tỷ lệ cao so với mặt bằng chung của các chủ công tại Nhật Bản.

Không chỉ tấn công hiệu quả, chủ công cao 1m90 còn phối hợp tốt với các đồng đội. Kết thúc trận đấu, Gunma Green Wings giành chiến thắng 3-1 (29/31, 25/19, 27/25, 25/21) trước Queenseis Kariya.

Với sự khởi đầu thuận lợi, Thanh Thúy và các đồng đội hứa hẹn có một mùa giải thành công. Trận tái đấu giữa Gunma Green Wings và Queenseis Kariya diễn ra vào lúc 11h05 ngày 13/10.