Trong sự kiện MMA Việt Nam 11/10, trận đấu được chờ đợi nhất là cuộc đọ sức giữa hai võ sĩ hàng đầu hạng 77kg Đỗ Thành Chương và Lý Văn Huỳnh. Ngay những phút đầu, Đỗ Thành Chương áp sát phòng thủ chặt chẽ, làm lu mờ các kỹ thuật đá chân trái sở trường của Lý Văn Huỳnh. Tuy nhiên, võ sĩ sinh năm 1998 người miền Trung không đơn giản chỉ có cú đá chân, anh nhanh chóng tung ra cú đấm tay trái chính xác làm đối thủ giật mình, tạo thời cơ bứt phá.

Võ sĩ Lý Huỳnh (phải).

Đỗ Văn Chương cầm cự hết hiệp 1, nhưng đến 1 phút 34 giây hiệp 2, Lý Văn Huỳnh với kỹ năng ground-and-pound (đè lên người đối thủ, tung đấm) đã hạ gục hoàn toàn đối phương, đánh dấu chiến thắng knock-out uy lực.

Với chiến thắng ấn tượng, Lý Văn Huỳnh lần thứ ba giành cơ hội tranh đai vô địch hạng 77kg. Đối thủ Lý Văn Huỳnh là nhà vô địch hạng 70kg Jovidon Khojaev - người vừa tuyên bố lên hạng để theo đuổi danh hiệu thứ hai tại giải MMA Việt Nam.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, trong thể thức MMA Pro hạng 56kg, Đinh Văn Khuyến chỉ mất 16 giây để hạ gục Bùi Đình Khải, trở thành võ sĩ có chiến thắng knock-out nhất nhất giải đấu.