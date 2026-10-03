Cơ trưởng người Ấn Độ của chuyến bay Flydubai, người bị cơ phó đâm và đã mở cửa buồng lái để những người khác vào khống chế kẻ tấn công cho biết ông quyết tâm không để bất kỳ hành khách nào thiệt mạng.

Hãng tin BBC ngày 2/10 dẫn lời cơ trưởng Smit Machchhar kể, ông đang nằm dưới sàn và tiếp tục bị tấn công thì nhận ra máy bay chở hơn 170 hành khách đang mất độ cao nghiêm trọng. Ông hiểu rằng mình phải hành động.

"Tôi nằm trên sàn, bị thương nhưng tự nhủ phải cố thêm lần cuối để mở cửa từ bên trong", phi công Machchhar nói trong cuộc gọi video với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

"Những người khác đã ùa vào và cũng góp phần kiểm soát tình hình. Tất nhiên tôi đang chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình nhưng đồng thời tôi biết mình sẽ không để những người khác phải chết", ông nói thêm.

Cơ trưởng Machchhar và Thủ tướng Ấn Độ. Ảnh: Narendra Modi/YouTube

Ông Machchhar cho biết kinh nghiệm bay 17 năm, trong đó có 11 năm giữ vai trò cơ trưởng, đã giúp ông hiểu rõ tình trạng của máy bay. "Tôi có thể nhận biết chuyện gì đang xảy ra với máy bay ngay cả khi nhắm mắt".

Chuyến bay FZ1073 của Flydubai, khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv vào sáng 30/9, đã bị sụt giảm độ cao hơn 5.200m sau khoảng 2,5 giờ bay.

Phi hành đoàn trước đó phát tín hiệu khẩn cấp tới kiểm soát viên không lưu, sau đó chuyển sang mã squawk 7500, mã báo hiệu tình trạng bị không tặc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sau đó nói với truyền thông rằng có một phi công đã đâm người còn lại rồi "dường như tìm cách làm máy bay rơi".

Sau khi các hành khách khác khống chế được kẻ tấn công, hai phi công dự bị có mặt trên máy bay đã điều khiển máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Tabuk, miền tây bắc Ảrập Xêút, lúc 6h58 theo giờ địa phương.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) cho biết ông Machchhar đang hồi phục thuận lợi.

Trong một diễn biến liên quan tới vụ việc, tờ The Guardian dẫn lời Tổng công tố viên UAE hôm nay 3/10 cho hay cơ phó của chuyến bay FZ1073 thuộc hãng hàng không Flydubai đã dùng rìu khẩn cấp để thực hiện "vụ tấn công khủng bố" ngay trong chuyến bay. Rìu thường được trang bị trong buồng lái để sử dụng trong các tình huống khẩn cấp.

Theo tuyên bố của UAE, Tổng công tố viên cho biết cơ phó cũng tìm cách giành quyền kiểm soát máy bay trong vụ tấn công trên.

Nhà chức trách cho biết hành động của cơ phó suýt khiến chiếc máy bay chở hàng trăm người gặp thảm họa khi bị đẩy vào trạng thái lao xuống đột ngột.