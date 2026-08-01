Làn sóng phản đối cuộc đối đầu giữa FIFA với phần còn lại của thế giới bóng đá – vốn đã đẩy môn thể thao vua vào tình trạng căng thẳng sau khi UEFA tuyên bố tẩy chay các giải đấu của FIFA, bao gồm cả World Cup – vừa xuất hiện thêm một diễn biến mới đầy bất ngờ.

Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của FIFA và là người được Gianni Infantino mời về sau thời gian làm việc tại LĐBĐ Mỹ (US Soccer), đã quyết định từ chức vì phản đối kế hoạch bán cổ phần thương mại của World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân.

Ông Cordeiro từ chức để phản đối Infantino. Ảnh: X/TNT

Theo Sky Sports, Cordeiro đã gửi một bức thư trực tiếp cho Infantino để thông báo quyết định từ chức và giải thích rằng đây là hành động phản đối kế hoạch gây tranh cãi của Chủ tịch FIFA.

Lá thư này tiếp tục nối dài làn sóng chỉ trích nhằm vào đề xuất của Infantino, vốn đang khiến bóng đá thế giới rơi vào tình trạng căng thẳng chưa từng có.

Trong thư, Cordeiro viết: “Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi FIFA cân nhắc bán một phần quyền sở hữu World Cup.

Xin nói rõ: tôi không tham gia xây dựng đề xuất này và hoàn toàn phản đối nó. Đây là một thỏa thuận tồi đối với bóng đá”.

Cordeiro là một nhà quản lý có uy tín, từng làm việc tại ngân hàng đầu tư Goldman Sachs. Ông cũng là một trong những cộng sự thân cận nhất của Infantino trong thời gian diễn ra World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Nhiều lần, ông xuất hiện cùng Chủ tịch FIFA trong các chuyến thăm Nhà Trắng để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc Cordeiro rời FIFA được xem là một đòn giáng mạnh vào Infantino, khi sức ép đối với kế hoạch tư nhân hóa World Cup ngày càng gia tăng.

Đây cũng là thời điểm nhạy cảm, bởi Infantino đang chuẩn bị bước vào cuộc tái tranh cử chức Chủ tịch FIFA vào tháng 3 năm sau.