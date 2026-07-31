Sau World Cup 2026, đội trưởng tuyển Pháp đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi bên người yêu – nữ diễn viên Ester Exposito, trước khi trở lại hội quân cùng Real Madrid, dưới thời Mourinho.
Cặp đôi được bắt gặp có nhiều khoảnh khắc tình tứ, hôn nhau say đắm trên du thuyền ngoài khơi đảo Sardinia, Italia. Họ cùng nhau tắm nắng, đùa vui và chèo ván SUB.
Và trong lúc chèo ván, Mbappe không may để mất thăng bằng khiến cả 2 ngã nhào xuống nước…
Mbappe và nữ diễn viên Ester Exposito có mối quan hệ tình cảm từ hồi đầu năm nay. Và cũng vì có tình yêu mà anh chàng Mbappe đã đi học lái xe, hiện có thể chở bạn gái dạo phố Madrid.
Mbappe là Vua phá lưới World Cup 2026, với 10 bàn thắng, nhưng dang dở mục tiêu chinh phục cúp vàng thế giới, sau khi Pháp để thua 0-2 Tây Ban Nha ở bán kết.
Ảnh: Backgrid
World Cup 2026 kéo dài với 104 trận đấu, kỷ lục 22 bàn của Kylian Mbappe, dấu ấn Rodri, sự bùng nổ châu Phi hay các “ông già gân”.
Kylian Mbappe tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn đáng nể khi lần thứ hai vượt Lionel Messi để giành Chiếc giày vàng World Cup, đồng thời lập thêm hàng loạt cột mốc lịch sử.
Với cú đúp vào lưới tuyển Anh, Kylian Mbappe chính thức vượt qua Messi, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử World Cup, với 22 pha lập công.
Mbappe, niềm hi vọng nhưng cũng mang đến ‘điềm báo’ xấu cho Pháp chuẩn bị đấu Tây Ban Nha ở bán kết World Cup 2026, lúc 2h ngày 15/7.