Một nguồn thạo tin tiết lộ với đài CNN rằng trong một email có nhan đề “Chúng tôi cần ý tưởng” gửi binh lính và các nhà phân tích quân sự mới đây, một sĩ quan thuộc nhánh tình báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết: “Chúng tôi đang tìm kiếm những cách thức mới, sáng tạo và phi truyền thống để gây áp lực và trừng phạt Iran”.

Khói bốc lên sau một vụ nổ tại địa điểm không xác định ở Iran bị quân đội Mỹ tấn công. Ảnh: CENTCOM

Nguồn tin thứ hai cũng cho biết một sĩ quan quân đội cấp cao của Mỹ tuần trước đã gửi tin nhắn này để tìm kiếm những ý tưởng mới về cách đối phó với Iran.

Email này được gửi trước lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc phát động các cuộc tấn công mới của Mỹ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, sau đó ông Trump đã hủy bỏ kế hoạch tấn công vào cuối tuần sau khi các quan chức khu vực, bao gồm cả Thái tử Ảrập Xêút can thiệp bằng cách gọi điện cho lãnh đạo Nhà Trắng và kêu gọi ông giảm leo thang căng thẳng.

Các quan chức quân sự nhận định yêu cầu theo kiểu huy động ý kiến ​​cộng đồng qua email như trên là “bất thường”. Họ coi đây là một dấu hiệu cho thấy “những lựa chọn hạn chế và có thể không mấy dễ chịu” sẵn có của chính quyền Mỹ để buộc Iran phải đạt thỏa thuận theo các điều khoản của Tổng thống Trump.

Suốt nhiều tuần, quân Mỹ liên tục không kích và đánh bom Iran nhằm làm suy yếu năng lực đe dọa hàng hải của quốc gia Hồi giáo ở eo biển Hormuz và gây sức ép buộc Tehran đàm phán, nhưng chưa đạt kết quả. Ông Trump thậm chí cân nhắc mở rộng chiến dịch, gồm cả các đợt tấn công mới vào những cơ sở hạt nhân còn lại của Iran. Tuy nhiên, các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất nên không kích khó phát huy hiệu quả, còn triển khai bộ binh tiềm ẩn rủi ro lớn, nhất là khi đã có 18 binh sĩ Mỹ thiệt mạng. Một lựa chọn khác là các cuộc tấn công mang tính biểu tượng, nhưng khó giải quyết tranh chấp về eo biển Hormuz.

Theo giới quan sát, với hy vọng tìm ra một giải pháp thay thế khả thi, sĩ quan tại CENTCOM đã khởi động phiên thảo luận qua email để xem liệu ai có ý tưởng tốt hơn hay không. Nguồn tin thứ hai nói CENTCOM đang xem xét mọi thứ, thừa nhận rằng họ cần phải đánh giá lại chiến lược.

Trong khi đó, Đại tá Timothy Hawkins, phát ngôn viên của CENTCOM nhấn mạnh trong một tuyên bố: “Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ có lịch sử lâu đời về tư duy và làm việc theo những cách thức đổi mới. Đặc biệt, Đô đốc Brad Cooper (Tư lệnh CENTCOM) luôn liên hệ với các thành viên trong đội ngũ tuyệt vời của chúng tôi, bất kể cấp bậc, để đạt được hiệu quả hoạt động cao nhất có thể”.