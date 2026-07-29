Hãng thông tấn CNN dẫn thông cáo trên mạng xã hội của Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) viết: “Vào lúc 17h45 chiều 28/7 (giờ Đông nước Mỹ), Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ Iran trong một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các đơn vị Mỹ đồn trú ở Trung Đông. Tất cả các tên lửa của Iran đã bị đánh chặn thành công. Các lực lượng Mỹ vẫn cảnh giác và ở trong tình trạng sẵn sàng cao”.

Một loại tên lửa của Iran được khai hỏa. Ảnh: Iran Press

Hiện Iran chưa đưa ra phản hồi về thông tin được phía Mỹ đưa ra.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngừng các cuộc đánh phá Iran và bày tỏ việc Washington muốn đàm phán với Tehran.

Ngoại trưởng Iran – Ukraine điện đàm

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm 28/7 cho biết ông đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi nhằm giảm căng thẳng giữa hai bên thời gian qua.

CNN dẫn lời ông Sybiha nói: “Tất cả hành động của Ukraine đều nhằm mục đích bảo vệ đất nước trước các hoạt động quân sự của Nga và không có ý nhắm mục tiêu vào tàu thuyền dân sự hay dân thường”.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội X cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran “không muốn tìm kiếm sự căng thẳng nhưng cần làm rõ rằng bất kỳ cuộc tấn công nhằm vào công dân hoặc lợi ích của Iran là điều không thể chấp nhận”.

Vào sáng 25/7, quân đội Ukraine đã tấn công vào một tàu thương mại của Iran trên biển Caspian, khiến 1 thủy thủ thiệt mạng và 1 người khác bị thương. Tehran sau đó cáo buộc hành động này là sự vi phạm Điều 2, Khoản 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.