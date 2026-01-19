Chọn trường tiểu học để nhắm tới trường THCS chất lượng cao

Có con vừa trúng tuyển cùng lúc vào hai trường tiểu học tư thục ở Hà Nội, thay vì chỉ cân nhắc chương trình học hay mức học phí, chị Thu Hà (30 tuổi) quan tâm xem ngôi trường nào sẽ có tỷ lệ thi đỗ vào trường THCS công lập chất lượng cao, xa hơn là trường THPT chuyên.

Người mẹ này chia sẻ, con trai sinh năm 2020 vốn có nền tảng Toán và Tiếng Anh khá tốt, được mẹ đồng hành đều đặn trong việc học mỗi ngày. Tuy nhiên, điều khiến chị sớm tính toán lộ trình học tập cho con không chỉ nằm ở năng lực hiện tại mà ở đặc thù của các kỳ tuyển sinh chất lượng cao.

“Muốn vào trường THCS công lập chất lượng cao, con không thể chuẩn bị trong một, hai năm cuối tiểu học. Nhiều gia đình trong những năm đầu cho con học khá đủng đỉnh, đến lớp 5 mới chuyển hướng ôn thi chất lượng cao thì gần như không kịp nữa. Bố mẹ phải có lộ trình dài hơi từ sớm, muộn nhất cho con ôn từ giữa năm lớp 3”, chị nói.

Bản thân chị định hướng chọn trường cho con ngay từ bậc tiểu học. Bà mẹ này ưu tiên tìm môi trường kỷ luật, giáo viên nghiêm, chương trình học có độ khó để trẻ hình thành thói quen cố gắng, chăm chỉ.

“Nếu xác định lên cấp 2 mà hướng tới trường công chất lượng cao thì cấp 1 buộc phải chọn kỹ, vì đó là nền tảng cả về kiến thức lẫn phương pháp học”, chị Hà nói.

Học sinh tiểu học tại Hà Nội. Ảnh: Thúy Nga

Cũng giống như chị Hà, ngay khi con vừa vào mẫu giáo lớn, chị Mai Hằng (Hà Nội) đã nhờ bạn bè “săn” danh sách những trường tiểu học có nhiều học sinh trúng tuyển vào các trường cấp 2 chất lượng cao nhất trên địa bàn Hà Nội.

“Tôi đã xem rất kỹ danh sách top 20 trường tiểu học có nhiều học sinh trúng tuyển vào Trường THCS Cầu Giấy trong năm gần đây nhất để làm căn cứ chọn trường cho con”, chị nói.

Theo chị Hằng, muốn thi vào trường công chất lượng cao ở cấp 2, con cần có tiền đề từ sớm, cả về kiến thức, phương pháp học lẫn môi trường rèn luyện. “Tiểu học là giai đoạn hình thành thói quen học tập. Nếu ngay từ đầu con đã quen với cách học bài bản, kỷ luật thì khi bước vào giai đoạn cạnh tranh hơn ở cấp 2 sẽ đỡ áp lực hơn rất nhiều”, chị chia sẻ.

Dù hiểu rằng mỗi đứa trẻ sẽ có năng lực và nhịp phát triển khác nhau, nhưng chị Hằng vẫn cho rằng việc chuẩn bị sớm không đồng nghĩa với tạo áp lực mà là giúp con có một lộ trình rõ ràng, tránh bị động khi các kỳ tuyển sinh chất lượng cao đến gần.

Việc “định hướng ngược” có thể bỏ qua nhu cầu thực sự của trẻ

Nhận định về xu hướng này, ThS Trần Thị Phương Chi, giáo viên Trường THCS Thanh Xuân (Hà Nội) cho rằng hiện tượng nhiều phụ huynh chọn trường tiểu học dựa trên mục tiêu vào một trường THCS chất lượng cao phản ánh rõ tâm lý lo xa và áp lực cạnh tranh trong giáo dục hiện nay.

“Việc 'định hướng ngược' này đôi khi khiến phụ huynh bỏ qua nhu cầu thực sự của trẻ ở giai đoạn tiểu học - vốn là nền tảng hình thành nhân cách, thói quen học tập và kỹ năng sống. Nếu chỉ nhìn tiểu học như 'bước đệm' để thi cử sau này, trẻ rất dễ bị đặt vào môi trường học tập nặng nề, không phù hợp với sự phát triển tự nhiên”, cô Chi nói.

Cũng theo nữ giáo viên, khi trẻ mới 5-6 tuổi đã phải chịu áp lực “chuẩn bị cho kỳ thi cấp 2”, điều này dễ dẫn đến tình trạng học trước chương trình, học thêm quá tải hoặc đánh mất niềm vui khám phá.

Việc chạy đà quá sớm cũng có thể khiến trẻ thiếu hứng thú học tập, thậm chí hình thành tâm lý sợ học.

“Giai đoạn tiểu học nên là thời gian để trẻ nuôi dưỡng sự tò mò, rèn luyện kỹ năng cơ bản và phát triển cảm xúc xã hội chứ không phải là một cuộc chạy đua hướng tới một kỳ thi còn rất xa”, ThS Trần Thị Phương Chi nhấn mạnh.

Nữ giáo viên cho rằng, khi chọn trường tiểu học, những tiêu chí quan trọng nhất không nên chỉ xoay quanh "đầu ra" cấp 2. Phụ huynh cần ưu tiên một môi trường học tập thân thiện, an toàn, khuyến khích trẻ tự tin và sáng tạo; đội ngũ giáo viên tâm huyết, biết quan tâm đến sự khác biệt của từng học sinh; phương pháp giáo dục cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng sống, hướng tới sự phát triển toàn diện.

Điều quan trọng nhất, mỗi đứa trẻ có tính cách, năng lực và nhịp phát triển khác nhau. Vì vậy, cha mẹ cần chọn trường phù hợp với con thay vì chạy theo danh tiếng.

“Phụ huynh hoàn toàn có thể chuẩn bị cho tương lai của con bằng cách định hướng lâu dài, nhưng không nên để định hướng ấy trở thành áp lực. Thay vì đặt nặng chuyện thi cử từ sớm, cha mẹ nên tập trung xây dựng nền tảng cho con như thói quen học tập tốt, khả năng tự học, sự tự tin và tinh thần hợp tác. Khi trẻ có nền tảng vững vàng, việc học lên các cấp sau sẽ trở nên nhẹ nhàng và thuận lợi hơn rất nhiều”, ThS Trần Thị Phương Chi khẳng định.

