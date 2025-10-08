Nổi bật nhất là Sarut Vongchaisit (Thái Lan) – với màn trình diễn xuất sắc, đánh 61 gậy (-11) để tạm thời dẫn đầu BXH. Anh ghi tới 12 birdie và chỉ mắc 1 bogey duy nhất tại hố 3 (par 3), qua đó xô đổ kỷ lục vòng đấu tốt nhất trong lịch sử Vietnam Masters và phá luôn kỷ lục sân.

Sarut Vongchaisit tạm dẫn đầu BXH.

Bên cạnh đó, Nguyễn Tuấn Anh - gương mặt trẻ đại diện Việt Nam, có màn khởi đầu bùng nổ với 5 birdie liên tiếp (xuất phát từ hố 10), chỉ mắc 1 bogey ở hố 17, trước khi ghi thêm 4 birdie ở nửa sau vòng đấu để khép lại ngày thi đấu với 64 gậy (-8). Anh chỉ bị Vongchaisit vượt qua ở những hố cuối cùng.

Một đại diện khác của chủ nhà là Nguyễn Nhất Long cũng thể hiện phong độ ổn định, hoàn thành vòng đấu với 66 gậy (-6), tạm xếp đồng hạng T3 cùng Dodge Kemmer (Mỹ) và Naoki Sakito (Nhật Bản). Ngoài ra, Đỗ Dương Gia Minh và Doãn Văn Định cũng góp thêm điểm sáng cho đoàn Việt Nam khi cùng kết thúc vòng 1 với 71 gậy (-1).

Nhất Long có -6 gậy ở vòng 1.

Vòng 2 Vietnam Masters 2025 diễn ra vào ngày 9/10. Giải đấu năm nay tiếp tục khẳng định vị thế giải golf chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam, khi nâng tổng quỹ thưởng lên mức kỷ lục 90.000 USD, trong đó nhà vô địch nhận 15.750 USD.