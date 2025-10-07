Ngôi sao tuổi 19

Chỉ mới 19 tuổi, Learner Tien đã trở thành một trong những cái tên gây sốt trong làng quần vợt thế giới.

Sinh năm 2006 tại Irvine, California, trong một gia đình có cha gốc Việt và mẹ là giáo viên, Tien hiện đã lọt vào Top 40 ATP và kiếm được hơn 1,8 triệu USD tiền thưởng thi đấu trong mùa 2025 – con số đủ để biến anh trở thành triệu phú tuổi teen hiếm hoi của quần vợt Mỹ.

Tien từng vào chung kết China Open. Ảnh: Imago

Tên gọi “Learner” – nghĩa là người học hỏi – do chính mẹ anh đặt, xuất phát từ triết lý giáo dục của bà: cuộc đời không chỉ là giành chiến thắng, mà là hành trình không ngừng tiếp thu và hoàn thiện bản thân.

“Cha mẹ tôi muốn tôi hiểu rằng mọi sai lầm đều là bài học”, Tien từng chia sẻ với báo chí.

Đúng như tên gọi, tinh thần học hỏi ấy đã giúp anh tiến từng bước, từ sân trẻ ITF đến đỉnh cao ATP, nơi anh liên tiếp hạ gục các ngôi sao hàng đầu thế giới.

Mùa 2025 là cột mốc trưởng thành ngoạn mục. Ở Australian Open, Tien đánh bại Daniil Medvedev, lọt vào vòng 4 và trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất làm được điều đó kể từ Pete Sampras năm 1989.

Chuỗi phong độ ấy tiếp tục thăng hoa trong mùa hè Bắc Mỹ, nơi anh lần lượt vượt qua Alexander Zverev, Ben Shelton, Andrey Rublev và Lorenzo Musetti – những tay vợt Top 10 tại thời điểm gặp nhau.

Truyền thông Mỹ gọi anh là “hiện tượng đến từ thế hệ Alpha”, còn Reuters mô tả: “Một phong cách lạnh lùng, toan tính và bền bỉ đến đáng kinh ngạc”.

Khát vọng

Tien không nổi bật bởi sức mạnh cơ bắp, mà bởi tư duy chiến thuật và bản lĩnh chịu đựng áp lực. Anh thường chờ thời điểm thích hợp để phản công, điều chỉnh nhịp độ và ép đối thủ mắc sai lầm.

Cú trái hai tay của anh được giới chuyên môn xem là một trong những cú đánh ổn định và sắc sảo nhất của lứa tuổi teen hiện nay.

Sau khi lọt vào chung kết China Open – giải ATP 500 (trận chung kết ATP đầu tiên của anh) – và chỉ chịu thua Jannik Sinner, Tien vươn lên vị trí 36 thế giới, trở thành tay vợt Mỹ trẻ nhất góp mặt ở Top 40 kể từ sau Andy Roddick.

Nguồn thu nhập hơn 1,8 triệu USD của Tien đến từ tiền thưởng thi đấu, hợp đồng tài trợ mới với Nike và một số thương hiệu thể thao Mỹ.

Tien gây ấn tượng ở Masters Thượng Hải. Ảnh: ATP

Nhưng điều khiến khán giả chú ý không chỉ là tiền bạc, mà là thái độ điềm tĩnh và khiêm tốn của anh – hình ảnh khiến người ta liên tưởng đến Michael Chang, huyền thoại gốc Á từng vô địch Roland Garros 1989 và hiện là cố vấn của chính Tien.

Giờ đây, khi hành trình Masters Thượng Hải đang diễn ra, chàng trai gốc Việt vẫn tiếp tục viết nên câu chuyện đáng tự hào: một “Learner” đúng nghĩa, không ngừng học hỏi và tiến bước giữa thế giới của những người khổng lồ.

Tien hiện vào vòng 4 Masters Thượng Hải – nơi anh gặp lại “bại tướng” Medvedev (không đánh trước 9h ngày 8/10). Anh khao khát một trận chung kết khác tại Trung Quốc, và thậm chí tranh ngôi vô địch sau khi Sinner đã rút lui.

Với lối chơi thông minh, tâm lý vững vàng và nền tảng kỷ luật hiếm có ở tuổi 19, Learner Tien được xem là tương lai của quần vợt Mỹ – và là niềm cảm hứng mới cho cộng đồng gốc Việt toàn cầu.