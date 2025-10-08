Tâm điểm của ngày thi đấu thứ 2 giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 là cuộc đọ sức giữa Binh chủng Thông tin và Ninh Bình. Cả hai đội đều là ứng cử viên cho ngôi vô địch mùa giải năm nay.

Ninh Bình không có sự phục vụ của đối chuyền Nguyễn Thị Bích Tuyền khi VĐV được Ban huấn luyện đăng ký ở vị trí... săn sóc viên. Vắng tay đập chủ lực, đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn trước Binh chủng Thông tin đang có phong độ cao.

Kiều Trinh có một ngày thi đấu xuất sắc.

Đội bóng áo lính trận này chơi rất chủ động. Kiều Trinh và ngoại binh Voronkova có một ngày tỏa sáng, trong đó đối chuyền sinh năm 2000 ghi nhiều điểm nhất với 23 điểm, góp công lớn giúp Binh chủng Thông tin giành chiến thắng 3-1 (25/19, 15/25, 25/15, 25/14).

Với 4 chiến thắng và 12 điểm, Binh chủng Thông tin trở thành đội bóng cuối cùng giành vé vào bán kết giải bóng chuyền VĐQG. Trong khi đó, đây là trận thua đầu tiên của Ninh Bình ở giải năm nay, dù vậy đội bóng cố đô Hoa Lư vẫn giành quyền vào bán kết.

Như vậy, 4 đội bóng góp mặt tại bán kết bảng nữ gồm: VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, VietinBank và Binh chủng Thông tin.

Giải bóng chuyền VĐQG 2025 sẽ khép lại vào ngày 16/10 với các trận tranh hạng và xác định ngôi vô địch.