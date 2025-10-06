Tay vợt gốc Việt Learner Tien (hạng 36 ATP) tiếp tục hành trình ấn tượng tại Thượng Hải Masters 2025 khi xuất sắc vượt qua Cameron Norrie (hạng 33 ATP) ở vòng 3.

Trong một trận đấu căng thẳng, Tien đã chứng minh bản lĩnh và sự lì lợm của mình. Ở set đầu tiên, cả hai tay vợt bám đuổi quyết liệt, không ai chịu nhường bước. Cuối cùng, Tien đã tận dụng cơ hội tốt hơn trong loạt tie-break để thắng 7-6(7-4).

Learner Tien đang có bước thăng tiến mạnh mẽ - Ảnh: Sportskeeda Tennis

Sang set hai, tay vợt gốc Việt duy trì sự hưng phấn, giao bóng chắc chắn và có những cú trả bóng chuẩn xác, qua đó giành thắng lợi 6-3.

Chung cuộc, Learner Tien thắng Cameron Norrie 2-0 và ghi tên vào vòng 4. Tại đây, anh sẽ đối đầu với thử thách lớn khi gặp lại Daniil Medvedev - bại tướng của anh tại China Open cách đây hơn một tuần.

Chiến thắng này không chỉ giúp Tien tiến sâu tại một giải Masters 1000 danh giá, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ cho tiềm năng và bản lĩnh của tay vợt 19 tuổi mang dòng máu Việt trên đấu trường quốc tế.