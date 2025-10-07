Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 chính thức khởi tranh từ ngày 7/10 tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình. Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều ngoại binh chất lượng và các tài năng trẻ, giải đấu năm nay vắng không ít gương mặt quen thuộc.

Trường hợp vắng mặt được quan tâm nhiều nhất là Nguyễn Thị Bích Tuyền. Sau những tranh cãi, đối chuyền sinh năm 2000 quyết định rút lui khỏi danh sách thi đấu CLB nữ Ninh Bình, lần đầu tiên làm công việc… săn sóc viên.

Bích Tuyền được đăng ký ở vị trí... săn sóc viên. Ảnh: Trung Kiên

Không có Bích Tuyền, đội bóng cố đô Hoa Lư mất tay đập ghi điểm chủ lực, đối mặt với nhiều thách thức trong cuộc đua tới ngôi vô địch. Tại giai đoạn 1, Bích Tuyền thi đấu trọn vẹn 5 trận, giúp Ninh Bình dẫn đầu BXH.

Một trường hợp vắng mặt khác là Trần Thị Thanh Thúy. Hiện tại, “4T” đang thi cùng CLB Gunma Green Wings chuẩn bị cho giải VĐQG Nhật Bản. Đây là lần thứ 7 trong sự nghiệp tay đập sinh năm 1997 xuất ngoại.

Tương tự như trường hợp của Bích Tuyền, Thanh Thúy không thi đấu khiến VTV Bình Điền Long An mất một “trọng pháo”. Dù vậy, theo HLV Nguyễn Ngọc Hoa, đội bóng của mình có phương án thay thế Thanh Thúy, đồng thời chuẩn bị tốt nhất cho giai đoạn 2 VĐQG 2025 với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Thanh Thúy thi đấu ở Nhật Bản.

Ngoài Bích Tuyền và Thanh Thúy, giải đấu diễn ra ở Ninh Bình sắp tới không có sự xuất hiện của Đặng Thị Hồng và Tú Linh. Đặng Thị Hồng sau án phạt của LĐBC thế giới, tiếp tục bị cấm thi đấu ở các giải đấu chính thức trong nước. Tay đập 19 tuổi hiện đang bán hàng online để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, đồng thời lên kế hoạch học Đại học nhằm chuyển sang làm công tác huấn luyện.

Với Tú Linh, tuyển thủ này sau khi tiến hành phẫu thuật vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Dự kiến phải sang đầu năm 2025 cô mới trở lại thi đấu. Thiếu vắng chủ công có lối chơi toàn diện là tổn thất lớn cho Hoá chất Đức Giang trên hành trình tìm kiếm chức vô địch sau 5 lần thua ở chung kết.

Đặng Thị Hồng có thể giải nghệ sớm. Ảnh: S.N

Cũng liên quan đến vấn đề nhân sự ở các đội bóng, Bùi Thị Ngà và Linh Chi (Binh Chủng Thông Tin) không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu, trong khi chuyền hai Thu Hoài vừa sinh em bé nên vắng mặt ở CLB Ngân hàng Công thương.

Ở chiều ngược lại, sau nhiều năm vắng bóng trên sân đấu đỉnh cao, chuyền hai kỳ cựu Hà Thị Hoa bất ngờ tái xuất ở tuổi 41 trong màu áo Ngân hàng Công thương.

Ngoại binh đổ bộ bóng chuyền Việt Nam

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 dù vắng một số VĐV gương mặt quen thuộc nhưng vẫn được dự báo hấp dẫn, đặc biệt ở cuộc đua vô địch và trụ hạng. Các đội bóng có sự đầu tư mạnh tay khi thuê ngoại binh chất lượng.

Đáng chú ý, ở bảng nam, Công an TP.HCM tiếp tục có sự phục vụ của Michal Kubiak - cựu đội trưởng tuyển Ba Lan, nhà vô địch thế giới 2014 và 2018, cùng với Martin Licek từ CH Czech. Thể Công Tân Cảng bổ sung đối chuyền Rivan Nurmulki đến từ Indonesia. Bên cạnh đó là Biên Phòng (Jakkrit Thanomnoi, Thái Lan), Ninh Bình (Yaisel Punales, Cuba), Khánh Hòa (Federico Pereyra, Argentina)…

Michal Kubiak từng 2 lần vô địch thế giới.

Ở bảng nữ, Hưng Yên chiêu mộ Helena Grozer – em gái của huyền thoại Georg Grozer. Binh chủng Thông tin mang về chủ công người Nga - Voronkova Irina. Ngoài ra còn có Veronica Perr (VTV Bình Điền Long An), Miroslava Paskova (Ninh Bình); Kuttika Kaewpin và Tichaya Boonlert (Hóa chất Đức Giang); Leah Hardeman (Thanh Hóa) hay Anna Belianskaia (Vietinbank)...

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2025 với 8 đội nam, 8 đội nữ, tranh tài từ ngày 7/10 tới 16/10 tại Ninh Bình. Đội vô địch đại diện Việt Nam tham dự giải AVC Champions League 2026. Đội xếp cuối xuống hạng chơi giải hạng A mùa giải tới.