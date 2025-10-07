Novak Djokovic bước vào vòng 4 giải Thượng Hải Masters 2025 với đối thủ Jaume Munar. Tay vợt kỳ cựu người Serbia khởi đầu thuận lợi, tận dụng sai lầm giao bóng của Munar ở game 4 để giành break.

Dù đối thủ cứu được ba cơ hội, Djokovic vẫn thành công với một pha xử lý đẳng cấp. Tuy nhiên, ngay sau đó Nole gặp chấn thương và phải nhờ đến chăm sóc y tế. Dù di chuyển hạn chế, anh vẫn giữ được thế trận, kết thúc set 1 với tỷ số 6-3.

Djokovic thi đấu nỗ lực dù dính chấn thương - Ảnh: ATP Tour

Bước sang set 2, Djokovic chơi trong tình trạng đau chân, trong khi Munar thi đấu kiên cường với nhiều pha bóng bền.

Thể lực suy giảm khiến Djokovic mắc lỗi, đặc biệt ở game 12 khi anh tự đánh hỏng hai lần liên tiếp và để thua 5-7. Sau đó, tay vợt 38 tuổi phải gọi hỗ trợ y tế thêm một lần nữa.

Kịch tính lên cao ở set 3. Dù gặp bất lợi thể lực, Djokovic bất ngờ bứt phá, giành break ngay game đầu tiên. Munar xuống sức rõ rệt, liên tục đánh mất những điểm số quan trọng.

Djokovic tận dụng triệt để, có thêm một break nữa trước khi khép lại trận đấu bằng chiến thắng 6-2, giành thắng lợi chung cuộc 2-1 kịch tính, cùng tấm vé vào tứ kết Thượng Hải Masters.