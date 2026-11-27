Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả Tổng thống Nga Vladimir Putin là một "bậc thầy chính trị" khi chia sẻ về trải nghiệm đàm phán với nhà lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga Putin bắt tay Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một cuộc gặp tại Điện Kremlin. Ảnh: Sputnik

Hãng RT đưa tin, kể từ khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Kushner và đặc phái viên Steve Witkoff đã nhiều lần tới Moscow và St. Petersburg để đàm phán với Tổng thống Putin nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Ukraine.

Lần gần nhất 2 đặc phái viên Mỹ gặp nhà lãnh đạo Nga là ngày 12/11, một ngày sau khi các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Moscow, Kiev và Washington tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất, kết thúc.

Trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 26/11 với Mathias Doepfner, Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Axel Springer, ông Kushner khẳng định Tổng thống Nga Putin chắc chắn là "một nhân vật mang tầm lịch sử".

"Mọi người có thể thích hoặc không thích những gì ông ấy đã làm nhưng chắc chắn ông ấy là một bậc thầy chính trị. Khi bước vào các cuộc đàm phán, nhà lãnh đạo Nga luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Ông ấy rất sâu sắc. Ông ấy ghi chép rất nhiều khi chúng tôi trao đổi... Rõ ràng ông Putin hiểu rõ các vấn đề và có những quan điểm rất kiên định về chúng", con rể ông Trump nhớ lại.

"Đánh giá của tôi là ông ấy không chỉ muốn hòa bình mà còn muốn thay đổi mối quan hệ với Mỹ. Ông ấy thực sự muốn xem liệu có thể mở ra một khởi đầu mới hay không", ông Kushner nói thêm.

Ông Kushner cũng phản hồi những chỉ trích từ các nghị sĩ đảng Dân chủ, những người cáo buộc ông và ông Witkoff làm suy yếu Ukraine trong khi thúc đẩy lợi ích của Nga sau chuyến thăm Điện Kremlin gần đây nhất. “Để tạo ra thay đổi, trước hết bạn phải ngồi lại với người nắm quyền, ngay cả khi giữa các bên vẫn tồn tại những bất đồng".

Con rể Tổng thống Trump cũng dành lời khen cho các quan chức Nga khác mà các đặc phái viên Mỹ "thường xuyên liên lạc". Ông Kushner nhận xét trợ lý Tổng thống Nga về chính sách đối ngoại Yury Ushakov là người "tuyệt vời", trong khi trưởng đoàn đàm phán của Moscow tại UAE, ông Vladimir Medinsky "rất hữu ích".

Ông Kushner mô tả ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Putin kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF), là "một người bạn thực sự tuyệt vời của tôi".