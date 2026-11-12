Các đặc phái viên Mỹ hiện đã có mặt tại Nga để chuẩn bị cho cuộc gặp với Tổng thống Putin sau khi kết thúc tiến trình đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi.

Theo RT, các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã hạ cánh xuống Moscow vào ngày 12/11, nơi họ được đón tiếp bởi Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev đón tiếp.

"Tinh thần của các đặc phái viên Mỹ sau cuộc đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine là tích cực", ông Dmitriev cho biết.

Các quan chức Điện Kremlin tiết lộ rằng Tổng thống Putin sẽ nghe báo cáo của phái đoàn Nga tham dự cuộc gặp ở Abu Dhabi trước, sau đó sẽ thảo luận với các đặc phái viên Mỹ. Cuối cùng, ông Putin sẽ quyết định cách tiếp cận của Moscow đối với tiến trình giải quyết xung đột.

"Chúng tôi vẫn chưa biết rõ kết quả các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi. Ông Kushner và ông Witkoff dự kiến sẽ gặp Tổng thống Putin trước buổi trưa", Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov thông tin.

Các đặc phái viên Mỹ có mặt tại Nga để chuẩn bị gặp Tổng thống Putin. Video: RT

Trước đó, ông Kushner mô tả các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi là "thực chất", cho biết các phái đoàn đã thảo luận tất cả những vấn đề quan trọng nhất. Đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh rằng không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng nếu các tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết. Ngoài ra, khả năng đưa châu Âu tham dự các vòng đàm phán tiếp theo sẽ được thảo luận trong cuộc gặp với Tổng thống Putin.

Sau chuyến thăm Moscow, ông Kushner và ông Witkoff dự kiến đến Dublin để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Cùng ngày 12/11, Tổng thống Zelensky khẳng định các bên đang có "cơ hội vàng" để chấm dứt xung đột cho tới cuối năm 2027. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng hy vọng các đặc phái viên Mỹ sẽ trở lại Dublin cùng với những đề xuất cụ thể.

"Chúng ta đang có cơ hội vàng kéo dài đến năm 2027 để tìm cách chấm dứt xung đột, khi tất cả các bên tham gia tiến trình đàm phán đều mong muốn đạt được kết quả trong khung thời gian này. Hiện tại, mọi thứ phụ thuộc phần lớn vào cuộc đối thoại giữa các đặc phái viên Mỹ và Tổng thống Putin", ông Zelensky cho hay.