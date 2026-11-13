Tổng thống Nga Putin đồng ý tiếp tục các cuộc đàm phán ba bên về Ukraine sau khi thảo luận với các đặc phái viên Mỹ, khẳng định Moscow chưa bao giờ từ chối đối thoại với châu Âu.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 12/11 đã có cuộc gặp trực tiếp với các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Cùng tham dự cuộc gặp còn có các trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky và Yury Ushakov, cùng đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin đã nhờ các đặc phái viên Mỹ gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Donald Trump vì những nỗ lực làm trung gian giữa Nga và Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga cũng ghi nhận những tiến triển trong các vấn đề nhân đạo, đồng thời đề xuất một lệnh ngừng bắn tương tự Oleshky để sơ tán thường dân khỏi thành phố Konstantinovka.

Tuy nhiên, chủ nhân Điện Kremlin khẳng định rằng việc phương Tây triển khai binh lính nước ngoài ở Ukraine là "không thể chấp nhận được". Ngoài ra, Moscow sẽ chỉ công nhận đường biên giới quốc gia là ranh giới phân định giữa Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Ảnh: TASS

Cũng theo Tổng thống Putin, Nga chưa bao giờ phản đối đối thoại với châu Âu, và mong các đặc phái viên Mỹ sẽ làm rõ châu Âu "muốn gì", hòa bình hay xung đột.

Trong khi đó, ông Ushakov mô tả cuộc gặp là thực chất, mang tính xây dựng, thẳng thắn và hữu ích. "Tổng thống Putin cũng ủng hộ đề xuất của phía Mỹ nhằm giải quyết các mối quan ngại về an ninh liên quan đến cả Nga và Ukraine thông qua việc hình thành một hệ thống an ninh châu Âu mới. Chúng tôi hy vọng rằng đại diện các nước châu Âu cũng sẽ ủng hộ công việc thống nhất các chi tiết của một cấu trúc an ninh không thể chia cắt và hòa bình lâu dài mới", quan chức Điện Kremlin nói.

Về phía Mỹ, ông Kushner nói cuộc gặp với Tổng thống Nga "rất đầy đủ và chi tiết", xác nhận các bên đã nhất trí tổ chức một vòng đàm phán ba bên mới. "Vòng đàm phán ba bên mới có thể diễn ra vào tuần tới, với trọng tâm là những nội dung mà chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Putin", ông Kushner thông tin.

Sau chuyến thăm Moscow, ông Kushner và ông Witkoff dự kiến đến Dublin để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 13/11.