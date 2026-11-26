NATO đã bác đề xuất của Ba Lan về việc bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái (UAV) Nga trên lãnh thổ Ukraine, cho rằng biện pháp này sẽ gây ra "nhiều vấn đề phức tạp".

Tên lửa Nga rời bệ phóng. Ảnh: TASS

Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết như vậy và nói thêm các cuộc thảo luận về việc đối phó với tên lửa và UAV Nga trên lãnh thổ Ukraine đã diễn ra trong nhiều tháng. Tuy nhiên, ông cho hay NATO không ủng hộ đề xuất của Warsaw.

"NATO hoàn toàn không ủng hộ phương án này. Nó sẽ gây ra nhiều vấn đề phức tạp", kênh tin tức RMF24 dẫn lời ông Tomczyk nói.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan, các cuộc thảo luận sơ bộ với NATO đã đi đến kết luận rằng phương án trên là "không thể thực hiện". Biện pháp này cũng cần có sự đồng ý của Ukraine, bao gồm việc cho phép phát đi cảnh báo và cấp quyền tiếp cận không phận Ukraine cho lực lượng đồng minh. Ông Tomczyk nhấn mạnh yếu tố quyết định vẫn là sự đồng thuận tuyệt đối của tất cả các quốc gia thành viên NATO.

Trước đó, hãng tin Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết Ba Lan đã đề nghị các đồng minh NATO xem xét phương án bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine nếu những tên lửa này hướng về phía các quốc gia thành viên NATO. Đề xuất được Warsaw đưa ra tại cuộc họp của đại sứ các nước thành viên NATO ở Brussels hôm 23/11.

Một số quốc gia ủng hộ đề xuất nhưng cuộc thảo luận mới chỉ ở giai đoạn sơ bộ và chưa có quyết định nào được đưa ra, Bloomberg đưa tin.

Theo New voice of Ukraine, trong đêm 19-20/11, Nga tiến hành một trong những đợt tập kích bằng tên lửa và UAV quy mô lớn nhất nhằm vào Ukraine. Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz cho biết 2 tên lửa Nga và một UAV đã rơi xuống lãnh thổ Ba Lan.