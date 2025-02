Trung Đông - vốn nóng bỏng vì các cuộc chiến - gần đây dậy sóng với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc “Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza”.

Trong một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel hôm 4/2, ông Trump cho biết Mỹ sẽ tiếp quản Dải Gaza, rà phá bom đạn chưa nổ, san bằng những tòa nhà đã bị phá hủy (vì xung đột) và sẽ “phát triển”, mang lại “ổn định lớn” cho dải đất này, biến vùng đất thành khu du lịch đẳng cấp quốc tế, được mô tả là "Riviera tại Trung Đông" (Riviera là địa danh du lịch nổi tiếng ven Địa Trung Hải).

Ông Trump thậm chí còn cho rằng, Dải Gaza có tiềm năng "đẹp hơn cả Monaco".

Dải Gaza từng là vùng đất xinh đẹp. Ảnh: JPost

Jared Kushner - con nhà nòi bất động sản

Báo chí có dịp đề cập tới “giấc mơ bất động sản Gaza” của Tổng thống Trump cũng như con rể ông - Jared Kushner - người từng đề xuất di dời người Palestine để biến Gaza thành khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Jared Kushner là chồng của Ivanka Trump, con gái đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Kushner cũng được xem là người đầu tiên trong đại gia đình Trump đề cập đến giải pháp đầy tranh cãi cho Dải Gaza.

Jared Kushner sinh năm 1981, là con trai của Charles Kushner, một nhà phát triển bất động sản giàu có ở New Jersey. Charles Kushner là cựu luật sư, thành lập Công ty Kushner vào năm 1985.

Trong nhiệm kỳ 2, ông Trump đã chọn cha của Jared Kushner làm đại sứ tại Pháp. Trước đó, năm 2020, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ân xá cho Charles Kushner khỏi các cáo buộc liên bang.

Jared Kushner tiếp quản Kushner Companies năm 2008 sau khi cha ông bị kết án vì tội danh trốn thuế, quyên góp chính trị bất hợp pháp.

Sau khi trở thành cố vấn cao cấp Nhà Trắng (2017-2021) trong nhiệm kỳ 1 của ông Trump, Kushner phải giảm bớt vai trò trong công ty, nhưng gia đình ông vẫn tiếp tục đầu tư vào bất động sản, bao gồm các dự án ở New York và New Jersey.

Dải Gaza. Nguồn: Britannica

Sau khi Trump rời nhiệm sở vào năm 2021, Jared Kushner thành lập quỹ đầu tư tư nhân của riêng mình - Affinity Partners - với khoảng 20 nhân viên, được hậu thuẫn bởi các quỹ từ Saudi Arabia và các nước Vùng Vịnh. Quỹ này đã thu hút khoảng 2 tỷ USD đầu tư từ Quỹ Đầu tư công của Saudi Arabia.

Đầu tư vào Trung Đông, chưa từng có lãi

Quỹ Đầu tư công của Saudi Arabia đã đầu tư một số tiền lớn vào Affinity Partners, bất chấp sự phản đối từ các quan chức quỹ này. Thái tử Mohammed bin Salman là người đã phê duyệt khoản tiền đổ vào Affinity Partners.

Sở dĩ Affinity Partners gây ra nhiều tranh cãi là bởi những lo ngại về xung đột lợi ích sau khi Kushner có mối quan hệ chặt chẽ với Thái tử Mohammed bin Salman trong thời gian tại Nhà Trắng ở nhiệm kỳ 1 của ông Trump.

Affinity Partners tập trung đầu tư vào các công ty Mỹ và Israel, đặc biệt là những doanh nghiệp mở rộng hoạt động tại Ấn Độ, châu Phi, Trung Đông và các khu vực khác ở châu Á. Quỹ ưu tiên nắm giữ cổ phần thiểu số trong các công ty để duy trì sự linh hoạt và giảm bớt gánh nặng quản lý.

Theo Independent, hôm 16/1, một công ty có liên hệ với Jared Kushner và vợ Ivanka Trump được Chính phủ Albania bật đèn xanh đầu tư 1,4 tỷ USD để xây dựng một khu nghỉ dưỡng sang trọng trên một hòn đảo không có người ở tại Địa Trung Hải, nơi từng là một tiền đồn quân sự.

Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TOI

Theo Thượng viện Mỹ, tính đến tháng 9/2024, Affinity Partners đã thu về 157 triệu USD từ phí quản lý nhưng chưa mang lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Đây cũng là lý do dẫn đến một cuộc điều tra từ Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ trong năm ngoái về khả năng xung đột lợi ích và ảnh hưởng nước ngoài, đặc biệt liên quan đến các khoản đầu tư từ Saudi Arabia, Qatar và United Arab Emirates (UAE).

Theo Theguardian, phát hiện từ Ủy ban tài chính Thượng viện đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Công ty Affinity Partners của Jared Kushner có thể là một hoạt động mua bán ảnh hưởng từ nước ngoài.

Mặc dù đối mặt với những ý kiến trái chiều do lo ngại về xung đột lợi ích, Jared Kushner vẫn tiếp tục mở rộng hoạt động của Affinity Partners, tận dụng các mối quan hệ quốc tế và kinh nghiệm từ thời gian làm việc tại Nhà Trắng để thúc đẩy các dự án đầu tư của quỹ.

Bloomberg cho hay, tới cuối năm 2024, Affinity Partners đã hoàn thành việc huy động thêm 1,5 tỷ USD từ Cơ quan Đầu tư Qatar và Công ty quản lý tài sản Lunate có trụ sở tại Abu Dhabi của UAE.

Quỹ cũng kéo dài thời gian hoạt động thêm 2 năm, đến 2029.

Trong một tập podcast của chương trình Invest Like The Best, con rể ông Trump thông báo quỹ của ông sẽ không huy động vốn trong 4 năm, từ 2025-2029 (khoảng thời gian ông Trump làm tổng thống nhiệm kỳ 2) để tránh xung đột lợi ích.