Tập đoàn Vingroup (VIC) hôm 25/11 công bố thông tin hợp tác và hỗ trợ CTCP Thép Pomina (POM) và những thay đổi nhân sự tại 2 doanh nghiệp thép có quy mô lớn.

Theo đó, Vingroup cho biết, ông Đỗ Tiến Sĩ sẽ trở lại điều hành Thép Pomina, dẫn dắt chiến lược phục hồi và phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Vị trí Tổng giám đốc VinMetal được chuyển giao cho ông Phạm Nhật Quân Anh, con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng, nhằm bảo đảm tính liên tục trong chiến lược phát triển lĩnh vực luyện kim của Vingroup.

Ông Phạm Nhật Quân Anh hiện là thành viên Hội đồng Quản trị VinFast (VFS). Trước đó, ông Phạm Nhật Quân Anh đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của VinFast, từ giai đoạn nội địa hóa ban đầu đến chiến lược mở rộng toàn cầu.

VinMetal là một doanh nghiệp được Vingroup thành lập hôm 6/10 nhằm gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim. Ban đầu VinMetal có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Vingroup góp 98%, hai con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng mỗi người góp 1% vốn. Đến ngày 13/11, VinMetal tăng vốn lên 15.000 tỷ đồng. VinMetal tập trung vào các dòng thép dân dụng trong xây dựng, thép cán nóng, thép cường độ cao và thép hợp kim đặc chủng phục vụ sản xuất xe điện, hạ tầng giao thông tốc độ cao.

Theo Vingroup, việc thành lập VinMetal nhằm cung ứng nhu cầu vật liệu cho mảng bất động sản, sản xuất xe điện và các dự án công nghiệp, năng lượng và giao thông như đường sắt cao tốc Bắc - Nam, tuyến TP.HCM - Cần Giờ và Hà Nội - Quảng Ninh.

Đầu tháng 11/2025, VinMetal bổ nhiệm ông Đỗ Tiến Sĩ giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay cho ông Nguyễn Việt Quang - Tổng giám đốc Vingroup. Ông Sĩ có 30 năm kinh nghiệm trong ngành thép, đảm nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Phó chủ tịch Pomina. Ông Sĩ là em trai của ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch Pomina.

Ông Phạm Nhật Quân Anh đã giữ nhiều vị trí quản lý chủ chốt tại VinFast. Ảnh: VFS

Vingroup cho Pomina vay vốn lãi suất 0%

Một nội dung cũng đáng chú ý trong thông cáo của Vingroup là tập đoàn này sẽ cho Pomina vay vốn lưu động với lãi suất 0% tối đa trong 2 năm, và chọn Pomina là nhà cung cấp ưu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái doanh nghiệp.

Theo đó, nguồn vốn ưu đãi từ Vingroup sẽ giúp Pomina có điều kiện cải thiện dòng tiền, khôi phục chuỗi cung ứng, đảm bảo hoạt động sản xuất diễn ra ổn định và từng bước phục hồi các chỉ số tài chính kinh doanh.

Bên cạnh việc cấp vốn, tập đoàn này cũng sẽ ưu tiên chọn Pomina là nhà cung cấp thép cho các công ty thành viên VinFast, Vinhomes, VinSpeed. Doanh nghiệp cho biết việc ưu tiên chọn thép Pomina cũng là một phần trong kế hoạch gia tăng tỷ lệ nội địa hóa vật liệu trong các dự án lớn.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết Vingroup kỳ vọng Pomina có cơ hội lấy lại đà tăng trưởng, củng cố vị thế trên thị trường trong nước, để từ đó tiếp tục tạo giá trị và cùng đóng góp cho đất nước.

Pomina từng là một “đại gia” thép và là đối thủ của Tập đoàn Hòa Phát (HPG) của tỷ phú Trần Đình Long.

Pomina thành lập năm 1999 có ba chuỗi nhà máy luyện phôi và cán thép xây dựng với tổng công suất mỗi năm là 1,1 triệu tấn thép xây dựng và 1,5 triệu tấn phôi. Doanh nghiệp này từng là một trong những nhà sản xuất thép xây dựng lớn nhất Việt Nam với thị phần gần 30%. Tuy nhiên, thị phần của Pomina sau đó đã dần bị thu hẹp trước sự vươn lên mạnh mẽ của HPG.

Thép Pomina từng có giai đoạn kinh doanh rất khởi sắc với lợi nhuận dao động từ 400-700 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, Thép Pomina lỗ nặng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh nghiệp này tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng, đẩy lỗ luỹ kế lên hơn 3.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu. Pomina bị hủy niêm yết bắt buộc trên HoSE từ tháng 5/2024 do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, cổ phiếu POM hiện được giao dịch trên sàn UPCoM.

Pomina từng nỗ lực tái cấu trúc và tìm kiếm đối tác chiến lược nhưng bất thành. Năm 2024, do vướng quy định pháp lý về giới hạn sở hữu của nước ngoài, Pomina đã không thực hiện được hợp đồng hợp tác chiến lược với Tập đoàn thép Nansei (Nhật Bản) thông qua việc bán 51% cổ phần. Sau đó, Pomina cũng tìm đến các đối tác trong nước như Thaco Industries nhưng bất thành.

Mới đây, HĐQT của Pomina đã quyết định triệu tập phiên họp bất thường dự kiến trong tháng 12. Mục đích nhằm thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025 và phương án tái cấu trúc Pomina. Nội dung chi tiết của kế hoạch tái cấu trúc vẫn chưa được công bố.

Cổ phiếu của Thép Pomina (mã POM) hiện bị hạn chế giao dịch, chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần. POM tăng trần trong 2 phiên gần nhất, hôm 14/11 và 21/11 lên 2.900 đồng/cp.