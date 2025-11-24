Phiên giao dịch ngày 24/11 tiếp tục chứng kiến sự vươn lên mạnh mẽ của nhóm cổ phiếu “họ Vin”, trong đó có Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch.

Kết phiên, cổ phiếu Vingroup ghi nhận phiên tăng thứ 8 trong 10 phiên gần nhất, thêm 9.800 đồng (+4,3%) lên 239.500 đồng/cp. Đây là mức giá cao kỷ lục mới của cổ phiếu này. So với mức 40.000 đồng/cp hồi đầu tháng 2, cổ phiếu này đã tăng khoảng 6 lần.

So với mức 199.000 đồng hôm 10/11, cổ phiếu VIC đã tăng thêm khoảng 20%, qua đó vốn hóa của Vingroup tăng vọt lên gần 923 nghìn tỷ đồng, cao nhất trên sàn chứng khoán, vượt xa tất cả các ngân hàng và tổ chức lớn trên sàn như Vietcombank (VCB), VietinBank (CTG), BIDV (BID).

Cổ phiếu Vingroup tăng mạnh giúp tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng không ngừng, lên 22 tỷ USD tính tới ngày 24/11, xếp thứ 101 trong số những người giàu nhất hành tinh trong danh sách của Forbes.

Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) thuộc “họ Vin” tăng kịch trần, thêm 2.250 đồng (gần 7%) lên 34.450 đồng/cp. Vinpearl (VPL) tăng 3.400 đồng, lên 77.900 đồng/cp. Vinhomes (VHM) tăng 3.400 đồng, lên 102.700 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” tăng mạnh trong bối cảnh các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón nhận nhiều tin tốt. Trong vài tháng gần đây và thời gian tới, các doanh nghiệp này đã, đang và sẽ khởi công loạt dự án bất động sản, năng lượng, hạ tầng... rất lớn, quy mô từ vài tỷ USD cho tới cả chục tỷ USD.

Dự kiến ngày 19/12 tới, Vingroup sẽ khởi công dự án metro cao tốc nối Bến Thành tới siêu đô thị Cần Giờ.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng có khối tài sản tính tới ngày 24/11 đạt 22 tỷ USD, xếp thứ 101 trên thế giới. Ảnh: VIC

Tỷ phú Vượng gần đây thành lập VinEnergo và sẽ thực hiện nhiều dự án năng lượng có quy mô tỷ đô. VinMetal cũng được lập ra để làm tổ hợp thép công nghiệp - công nghệ cao tại Vũng Áng, công suất giai đoạn 1 khoảng 5 triệu tấn/năm. Vingroup đang đầu tư khoảng 18 tỷ USD cho Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại Quảng Ninh. VinSpeed có thể đảm nhiệm những dự án đường sắt cao tốc trên khắp cả nước.

Các cổ đông Vingroup mới đây đã thông qua việc phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần theo tỷ lệ 1:1 từ nguồn vốn chủ sở hữu, dự kiến thực hiện trong quý IV năm nay.

Sau phát hành, Vingroup sẽ tăng vốn điều lệ gấp đôi lên hơn 77 nghìn tỷ đồng, trở thành doanh nghiệp phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. So trên toàn thị trường, vốn điều lệ của Vingroup sẽ chỉ kém Vietcombank, MBBank và VPBank.

Các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có lợi thế vượt trội ở nhiều mảng. Trong 9 tháng đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận doanh thu tăng 34% so với cùng kỳ lên gần 170 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế tăng 290% lên 7.565 tỷ đồng.

Trái ngược với sự bứt phá của nhóm cổ phiếu họ Vin, thị trường chứng khoán phân hóa theo xu hướng giảm nhiều hơn tăng và thanh khoản thấp.

Trong nhóm 30 cổ phiếu trụ cột nhóm VN30 trên sàn chứng khoán, đa số các mã ngân hàng, tiêu dùng, công nghệ, bất động sản khác giảm. Chỉ có VietJet (VJC) của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tăng mạnh thêm 10.200 đồng, lên 204.800 đồng/cp. Vinamilk (VNM) tăng 3.100 đồng, lên 63.000 đồng/cp. VPBank (VPB) tăng 450 đồng, lên 29.000 đồng. Masan (MSN), SSB, SSI tăng nhẹ, còn lại đều giảm giá.

Chỉ số VN-Index chung cuộc tăng 13,05 điểm (+0,79%) lên 1.667,98 điểm và VN30-Index tăng 16,47 điểm (+0,87%) lên 1.916,36 điểm, chủ yếu nhờ nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trên toàn thị trường có 232 mã giảm giá, 152 mã tăng giá và 93 mã đứng giá.

Thanh khoản đạt khoảng 18,5 nghìn tỷ đồng, trong đó có gần 17,4 nghìn tỷ đồng trên HoSE.