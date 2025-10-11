Kết thúc phiên giao dịch 10/10, chỉ số VN-Index tăng 22,61 điểm (+1,32%) lên 1.739,08 điểm. Đây là phiên tăng thứ ba liên tiếp sau khi FTSE Russell ngày 8/10 công bố nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam lên mới nổi thứ cấp.

Việc nâng hạng chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026 sau đợt đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026. TTCK Việt Nam được đánh giá sẽ hưởng lợi trong những thập kỷ tới nhờ cải cách mạnh mẽ thị trường vốn.

Đóng góp chính vào phiên tăng mạnh ngày 10/10 và giúp VN-Index thiết lập mức đỉnh lịch sử mới là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn “họ Vin”, bao gồm Vingroup (VIC), Vinhomes (VHM), Vincom Retail (VRE) và Vinpearl (VPL).

Thị trường được dự báo còn tiềm năng tăng lên các đỉnh cao mới khi mà cổ phiếu nhiều nhóm ngành khác chưa bùng nổ.

Tính trong cả tuần, VN-Index đã tăng 6,18%. Dù vậy, thanh khoản chưa bùng nổ khi khối lượng khớp lệnh thấp hơn so với mức bình quân 20 tuần (-16,1%) cho thấy xung lực bứt phá còn hạn chế.

Chứng khoán CSI duy trì kỳ vọng tích cực của thị trường với xác suất cao VN-Index sẽ tiếp diễn đà tăng trong các phiên của tuần mới để chinh phục mốc kháng cự 1.780 điểm.

Tới ngày 10/10, tỷ phú Phạm Nhật Vượng được Forbes ghi nhận có khối tài sản 18,1 tỷ USD. Ảnh: VIC

Trong phiên hôm nay, cổ phiếu Vingroup (VIC) tăng kịch trần, thêm 12.500 đồng lên 192.000 đồng/cp. Đây là mức giá cao kỷ lục của cổ phiếu của tập đoàn do ông Phạm Nhật Vượng làm chủ tịch. Mức giá này cao hơn rất nhiều so với con số 40.000 đồng/cp hồi tháng 2.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) - công ty con của Vingroup - cũng tăng kịch trần, thêm 8.000 đồng lên 123.000 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) tăng 2.350 đồng (+6%) lên 40.350 đồng/cp. Vinpearl (VPL) tăng 1.800 đồng lên 89.000 đồng/cp.

Tính đến cuối phiên, vốn hóa thị trường của Vingroup lập kỷ lục gần 740.000 tỷ đồng (khoảng 28,5 tỷ USD) và xếp số 1 trên thị trường chứng khoán. Vinhomes xếp vị trí thứ ba trong danh sách vốn hóa với hơn 505.000 tỷ đồng.

Tổng cộng, nhóm 4 doanh nghiệp “họ Vin” có tổng vốn hóa vượt ngưỡng 1,5 triệu tỷ đồng.

Cú bứt phá của nhóm cổ phiếu "họ Vin" giúp tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục mới. Theo Forbes, tính tới 10/10, doanh nhân giàu nhất Việt Nam có khối tài sản trị giá 18,1 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 4 tỷ USD hồi đầu năm. Ông Vượng hiện xếp thứ 131 trong số những người giàu nhất hành tinh.

Thị trường cũng ghi nhận cổ phiếu Tập đoàn Hòa Phát (HPG) do ông Trần Đình Long làm chủ tịch tăng khá mạnh, thêm 650 đồng lên 29.600 đồng/cp. Ông Long có tài sản là 3 tỷ USD. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, Phó Chủ tịch HDBank có khối tài sản 3,5 tỷ USD.

Cổ phiếu Masan (MSN) do ông Nguyễn Đăng Quang làm Chủ tịch tăng 1.000 đồng lên 84.100 đồng/cp, giúp tài sản của ông Quang lên mức 1,2 tỷ USD. Chủ tịch Techcombank (TCB) Hồ Hùng Anh có 2,6 tỷ USD tính đến ngày 10/10.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng nhanh trong bối cảnh Tập đoàn Vingroup và nhóm doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái này dồn dập mở rộng đế chế.

Hôm 6/10, Vingroup công bố thành lập CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinMetal, chính thức gia nhập lĩnh vực công nghiệp luyện kim, mở rộng trụ cột công nghiệp - công nghệ hiện đại. VinMetal có vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng với công suất khoảng 5 triệu tấn/năm trong giai đoạn 1, tại Vũng Áng, Hà Tĩnh.

VinMetal hướng tới sản xuất thép đặc chủng dành cho xe điện cũng như hạ tầng giao thông tốc độ cao, như thép làm thân xe, ray, kết cấu cầu - cảng - đường sắt... phục vụ cho VinFast, Vinhomes.

Trước đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập CTCP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Hải Phòng có công suất lớn nhất Việt Nam 4.800 MW. Hồi tháng 7, ông Vượng cũng đã góp vốn vào công ty được thành lập để đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam VinSpeed.

VinFast gần đây đẩy mạnh bán hàng tại Việt Nam và mở rộng ra nhiều nước như Ấn Độ, Philippines.