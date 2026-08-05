Thông tin trên được Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), đưa ra tại buổi họp báo về phương án xử lý với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra sáng 5/8 do Bộ GD-ĐT tổ chức.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng cho biết, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh rất nhanh trong khoảng một tháng để có kết quả bước đầu, phục vụ việc đánh giá và xử lý kết quả thi đối với các thí sinh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định sai phạm xảy ra tại hội đồng thi và điểm thi. Kết quả này đã được thông báo tới Bộ GD-ĐT để có căn cứ xử lý đối với các thí sinh.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an). Ảnh: Thạch Thảo

Đại diện Cục A09 cho biết, quá trình điều tra gặp một số khó khăn do diện đối tượng liên quan đông, đồng thời cần xác định rõ từng hành vi vi phạm, hình thức tổ chức và mức độ liên quan của các cá nhân.

Liên quan đến 328 thí sinh, đại diện cơ quan điều tra cho rằng, về nguyên tắc, các em ở độ tuổi 16 đến gần 18 tuổi đã có năng lực nhận thức hành vi pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, nhận thức pháp luật của các em còn hạn chế. Vì vậy cơ quan điều tra tập trung làm rõ hành vi và trước mắt xác định sai phạm thuộc về tập thể liên quan đến kỳ thi, điểm thi và hội đồng thi.

Trong quá trình điều tra tiếp theo, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ theo nguyên tắc điều tra đến đâu, xử lý đến đó.

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố 29 bị can. Trong số này có các cá nhân liên quan đến hội đồng thi và điểm thi.

Trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Ảnh: Đức Phong

Trước đó, chiều 17/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định rút vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 17/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 07/7/2026 của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đến Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý.

Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang cũng phát đi thông tin Nguyễn Thị Diệu Thuý (SN 1980, giáo viên môn Ngữ văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang; Thư ký điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang) đã đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang để đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố Nguyễn Thị Diệu Thuý về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.