Thông tin tại buổi họp báo về phương án xử lý với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vào sáng 5/8, Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an) cho biết, kết quả điều tra ban đầu cho thấy giáo viên đã vào nhắc bài ở các phòng thi, một số thí sinh có trao đổi bài thi.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định có sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng kết quả thi của thí sinh. Sai phạm xảy ra tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi, làm cho kết quả thi của tất cả các thí sinh không khách quan, công bằng.

Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra, Bộ Công an. Ảnh: Thạch Thảo

Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố 29 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do số người liên quan đông, vụ án có tính chất nghiêm trọng, có tổ chức.

Vị Phó Cục trưởng Cục A09 nhấn mạnh, về nguyên tắc, 328 thí sinh đã đủ 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức pháp luật. Tuy nhiên, thực tế nhận thức của các em còn hạn chế, nên trước mắt, cơ quan điều tra xác định sai phạm của tập thể hội đồng thi.

Tại buổi họp báo, GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT cho hay sai phạm xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang là sai phạm của tập thể điểm thi. Ông Chương cho biết bước đầu xác định sự móc nối giữa phụ huynh và giáo viên làm ảnh hưởng đến kết quả thi của thí sinh.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cũng cho biết qua quá trình điều tra, một số thí sinh bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm với mức độ khác nhau. Theo ông, việc các em dũng cảm nhận sai phạm là điều cần được ghi nhận và tạo cơ hội sửa sai. "Không thể chỉ xử lý riêng từng thí sinh, bởi đây là sai phạm của cả Hội đồng thi. Những điểm số bất thường của các em là hệ quả từ việc Hội đồng thi đã vi phạm nghiêm trọng quy chế", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trước đó, trong tháng 7, Công an tỉnh Tuyên Quang đã khởi tố 27 người. Cơ quan điều tra xác định bà Trần Thị Thu Hằng, Hiệu phó Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, với vai trò trưởng điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho thí sinh làm bài thi môn Toán.