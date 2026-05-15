Ngày 15/5, Công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan An ninh điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tính (30 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang), Huỳnh Trí Vĩ (22 tuổi, ngụ phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) và Nguyễn Văn Minh (24 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng”.

Các đối tượng Vĩ, Tính, Minh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 27/4, trong lúc tuần tra kiểm soát, Công an phường Sóc Trăng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phát hiện Huỳnh Trí Vĩ điều khiển xe máy chở theo một người khác có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Vĩ khai nhận sử dụng mạng xã hội để giao dịch mua bán súng, đạn. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội “Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, Công an phường Sóc Trăng đã phối hợp với Phòng An ninh điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục xác minh, làm rõ.

Qua đấu tranh, Vĩ khai đã sử dụng tài khoản Facebook tham gia các hội nhóm mua bán súng Rulo, ZP5, SKY… và quen biết Nguyễn Hữu Tính qua Zalo. Sau đó, Vĩ 4 lần đặt mua súng của Tính để bán lại kiếm lời.

Cụ thể, khoảng tháng 8/2025, Vĩ mua một khẩu súng Rulo từ Tính rồi bán lại cho Nguyễn Văn Minh. Đến tháng 2/2026, Vĩ tiếp tục đặt mua một khẩu Rulo SKY cùng 20 viên đạn để bán cho người khác, tuy nhiên do súng không hoạt động nên bị trả lại.

Ngày 11/4/2026, Vĩ tiếp tục mua một khẩu súng PCV nén hơi sử dụng đạn bi sắt. Đến ngày 29/4, khi Tính thuê người vận chuyển thêm một khẩu súng giao cho Vĩ thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Tang vật vụ án bị công an thu giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ 4 khẩu súng gồm: súng Rulo ZP5, súng PCV nén hơi sử dụng đạn bi sắt, súng mang logo KIMBER có 4 viên đạn trong ổ đạn và một khẩu súng tự chế. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 dao cánh bướm, hơn 1.000 viên bi sắt cùng nhiều linh kiện liên quan.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.