Ngày 15/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hải Phòng bắt giữ Trần Văn Sơn (32 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Để truy bắt Sơn, các trinh sát đã vượt quãng đường gần 2.000km từ Cần Thơ ra Hải Phòng.

Nghi phạm Trần Văn Sơn. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, ngày 30/4, một cặp vợ chồng trở về căn biệt thự ở phường Sóc Trăng (TP Cần Thơ) sau chuyến du lịch thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị cạy phá.

Qua kiểm tra, gia chủ phát hiện bị mất nhiều trang sức vàng, kim cương cùng 20 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, truy xét đối tượng gây án.

Từ dữ liệu camera an ninh, công an nhận định nghi phạm che giấu kỹ đặc điểm nhận dạng nhằm tránh để lại dấu vết. Tuy nhiên, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định Trần Văn Sơn là nghi phạm và đã bỏ trốn về Hải Phòng.

Nghi phạm Sơn đột nhập vào căn biệt thự để tìm kiếm tài sản. Ảnh: CACC

Sơn đã lấy trộm nhiều vàng, kim cương. Ảnh: CACC

Sau khi bị bắt, Sơn khai do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định vào các tỉnh phía Nam để trộm cắp tài sản.

Ngày 28/4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TPHCM, sau đó mua công cụ phục vụ việc trộm cắp. Hôm sau, Sơn bắt xe khách từ bến xe Miền Tây đi Cà Mau.

Khi xe dừng tại trạm dừng chân Tân Huê Viên (TP Cần Thơ), Sơn xuống xe rồi đi tìm địa điểm gây án.

Khi thấy căn biệt thự lớn mở cửa, bên trong chỉ có người giúp việc lớn tuổi, Sơn trèo rào, leo lên mái nhà trong khuôn viên để ẩn nấp. Đợi lúc trong nhà không còn người, Sơn đột nhập lấy trộm nhiều trang sức vàng, kim cương và 20 triệu đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Gây án xong, Sơn thuê xe ôm chở đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách lên TPHCM. Trên đường di chuyển, nghi phạm nhiều lần thay đổi phương tiện, xuống xe đi bộ để tránh bị truy vết, đồng thời vào nhà nghỉ thay quần áo nhằm thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Từ TPHCM, Sơn bắt xe khách đi Đà Lạt (Lâm Đồng), rồi lên xe khác đi Nha Trang (Khánh Hòa). Từ Nha Trang, Sơn đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp được.